Un duelo de récords

El mensaje de Manu y Rosa en su último día como concursantes: "Soñar es de valientes"

Los dos concursantes reconocen que Pasapalabra les ha cambiado la vida y que van a echar mucho de menos esta experiencia.

El mensaje de Manu y Rosa en su último día como concursantes

Alberto Mendo
Rosa se lleva “vida”, Manu va a echar de menos “todo”. Los dos concursantes se despiden de Pasapalabra con mucha emoción por la experiencia vivida. Ambos han cumplido un sueño que les ha cambiado para siempre.

“Todo lo vivido aquí es el mayor regalo”, asegura la coruñesa. Además, confiesa que “ya no existe” la Rosa que llegó al plató por primera vez. Por su parte, Manu, tras más de 400 momentos, siente incluso nostalgia. “Es la experiencia de mi vida”, afirma, como ya ha dicho alguna que otra vez en el programa.

A los futuros concursantes, les aconsejan “soñar”. “Es de valientes”, subraya Rosa. Manu también destaca que “si sueñas, trabajas y crees, casi todo es posible y afrontas la vida de una manera mucho mejor”.

El mensaje de Manu y Rosa en su último día como concursantes: “Soñar es de valientes”

