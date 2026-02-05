VÍDEO: Un jabalí se cuela en el metro de Valencia y campa a sus anchas por las vías

Un jabalí se ha colado este jueves en los túneles del metro de Valencia, creando gran expectación entre los viajeros y provocando retrasos en dos líneas, L1 y L2. Miembros del Seprona lo han perseguido durante casi tres horas y lo han abatido en la zona subterránea. Han intentado "capturarlo vivo pero por una cuestión de seguridad se tenía que actuar y han tenido que abatirlo" han señalado.

Ha sido a eso de las 9:00 horas de este jueves cuando se ha avisado de la presencia de un jabalí en la zona comercial de Burjassot, desde donde ha pasado a la vías de la estación de Empalme y se ha metido por el túnel hasta la estación de Campanar. Los maquinistas han tenido que reducir la velocidad y circular con precaución debido a que el animal estaba desorientado y saltaba mucho.

"Ahora se ha restablecido por completo el orden. Ha habido algunos retrasos pero, en este caso, justificados", han informado las fuentes.

