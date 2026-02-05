Publicidad
Valencia
VÍDEO: Un jabalí se cuela en el metro de Valencia y campa a sus anchas por las vías
Miembros del Seprona han abatido al animal en la zona subterránea.
Un jabalí se ha colado este jueves en los túneles del metro de Valencia, creando gran expectación entre los viajeros y provocando retrasos en dos líneas, L1 y L2. Miembros del Seprona lo han perseguido durante casi tres horas y lo han abatido en la zona subterránea. Han intentado "capturarlo vivo pero por una cuestión de seguridad se tenía que actuar y han tenido que abatirlo" han señalado.
Ha sido a eso de las 9:00 horas de este jueves cuando se ha avisado de la presencia de un jabalí en la zona comercial de Burjassot, desde donde ha pasado a la vías de la estación de Empalme y se ha metido por el túnel hasta la estación de Campanar. Los maquinistas han tenido que reducir la velocidad y circular con precaución debido a que el animal estaba desorientado y saltaba mucho.
"Ahora se ha restablecido por completo el orden. Ha habido algunos retrasos pero, en este caso, justificados", han informado las fuentes.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.