Salvaje agresión a un árbitro de fútbol sala en Murcia: tres menores, sancionados entre 2 y 5 años

Un árbitro de fútbol sala fue agredido el pasado fin de semana en Murcia durante un partido de categoría cadete (14-15 años) que enfrentaba al CD Murcia La Flota frente al Severo Ochoa en las pistas ubicadas junto al hospital La Vega. Según publica el diario La Verdad, al finalizar el partido un jugador del La Flota CD se encaró con el colegiado y acabó agrediéndole en plena pista.

El árbitro habría intentado defenderse y fue entonces cuando otros jugadores y familiares se abalanzaron sobre él, originándose una gran pelea en medio del terreno de juego que obligó a otros asistentes a participar para separar a los implicados.

El colegiado sufrió heridas de cierta gravedad y fue atendido por los servicios sanitarios que fueron hasta el lugar de los hechos. Después, ya con el parte de lesiones, el árbitro interpuso una denuncia ante la Policía tras lo sucedido.

Sanciones ejemplares

Ahora hemos sabido que la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) ha sancionado al principal instigador de la agresión con cinco años "por la infracción muy grave consistente en la agresión a un componente del equipo arbitral", mientras que los otros dos futbolistas estarán apartados dos años por haberse sumado a la agresión.

Asimismo, La Flota CF, que competía bajo convenio con el CD Murcia, una de las entidades más importantes en el fútbol sala regional, vio su convenio revocado y fue retirado de la competición de forma tajante. La FFRM también "clausura las instalaciones por la infracción muy grave" en base a los incidentes y agresiones protagonizadas "por personas identificadas como seguidores del club", según reza el comunicado del organismo murciano.

