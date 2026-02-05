Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Murcia

Salvaje agresión a un árbitro de fútbol sala en Murcia: tres menores, sancionados entre 2 y 5 años

La Federación de Fútbol de la Región de Murcia también expulsa al La Flota CD de la competición y cierra las instalaciones.

Campo de f&uacute;tbol sala

Campo de fútbol salaAgencia

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

Un árbitro de fútbol sala fue agredido el pasado fin de semana en Murcia durante un partido de categoría cadete (14-15 años) que enfrentaba al CD Murcia La Flota frente al Severo Ochoa en las pistas ubicadas junto al hospital La Vega. Según publica el diario La Verdad, al finalizar el partido un jugador del La Flota CD se encaró con el colegiado y acabó agrediéndole en plena pista.

El árbitro habría intentado defenderse y fue entonces cuando otros jugadores y familiares se abalanzaron sobre él, originándose una gran pelea en medio del terreno de juego que obligó a otros asistentes a participar para separar a los implicados.

El colegiado sufrió heridas de cierta gravedad y fue atendido por los servicios sanitarios que fueron hasta el lugar de los hechos. Después, ya con el parte de lesiones, el árbitro interpuso una denuncia ante la Policía tras lo sucedido.

Sanciones ejemplares

Ahora hemos sabido que la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) ha sancionado al principal instigador de la agresión con cinco años "por la infracción muy grave consistente en la agresión a un componente del equipo arbitral", mientras que los otros dos futbolistas estarán apartados dos años por haberse sumado a la agresión.

Asimismo, La Flota CF, que competía bajo convenio con el CD Murcia, una de las entidades más importantes en el fútbol sala regional, vio su convenio revocado y fue retirado de la competición de forma tajante. La FFRM también "clausura las instalaciones por la infracción muy grave" en base a los incidentes y agresiones protagonizadas "por personas identificadas como seguidores del club", según reza el comunicado del organismo murciano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Así fue la llegada de Alcaraz a su casa de El Palmar: "¡Pero dale un beso a tu madre, leche!"

Alcaraz, a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas desde Australia

Publicidad

Deportes

Campo de fútbol sala

Salvaje agresión a un árbitro de fútbol sala en Murcia: tres menores, sancionados entre 2 y 5 años

laSexta Deportes (27-12-25) Soprendente confesión de Ferrero sobre su ruptura con Alcaraz: "Había cosas que no podía aceptar"

Lío en las redes: Ferrero deja de seguir a Alcaraz y reabre la herida de su ruptura

Imagen de archivo de un campo de fútbol

Unidas Podemos pide transformar el espacio de los patios escolares en Ibiza y eliminar "la centralidad de los campos de fútbol"

El momento en que una ola de diez metros barre la cubierta del velero de Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez
Aventura | Vela

El tremendo susto que sufrieron Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez con una ola: "Rompió encima del barco y..."

Fognini saluda a Alcaraz tras su partido en Wimbledon
Tenis

Fabio Fognini, sobre Carlos Alcaraz: "Es una mezcla de Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic"

El trofeo de la Copa del Rey en un sorteo
Copa del Rey

Sorteo semifinales de la Copa del Rey 2025 - 2026: Horario, clubes clasificados y dónde verlo en directo

Consulta el día, hora y dónde ver en directo el sorteo de semifinales de la Copa del Rey 2025 - 2026.

Núria Castán, en Ordino Arcalís
Snowboard

Núria Castán, bronce en el primer Mundial de freeride: "Las condiciones estaban épicas"

La snowboarder española firmó una gran bajada en Ordino Arcalís, Andorra, para colgarse la medalla de bronce en los primeros Campeonatos del Mundo de freeride.

Manuel Carrasco en su concierto en el Estadio Santiago Bernabéu

La Justicia reabre la causa sobre el exceso de ruido por los conciertos en el Bernabéu

El surfista chileno Lucas Encina

Muere el surfista Lucas Encina a los 24 años en un trágico accidente

La esquiadora Lindsey Vonn en rueda de prensa

Lindsey Vonn buscará el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno con el ligamento cruzado anterior roto

Publicidad