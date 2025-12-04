Antena 3 LogoAntena3
Cremas y sopas fáciles de Arguiñano para comenzar el menú especial de Navidad

Si eres de los que ya tiene la mente puesta en Navidad, seguramente te estarás preguntando qué plato especial podrías preparar en estas fechas tan señaladas.

Karlos Arguiñano

¿Estás pensando ya en platos con los que sorprender a la familia en Navidad? Karlos Arguiñano ya nos ha mencionado en estos últimos programas, algunas recetas que estarían genial en estas fechas.

El cocinero tiene en cuenta tanto el precio como la elaboración a la hora de pensar en recetas especiales para cualquiera de los festivos que tenemos en ciernes.

Hace poco, Arguiñano confesó cuál es su receta de Navidad por excelencia: "Yo la hago en casa todas las navidades". Y es que ya sabes que el cocinero aboga siempre por recetas tan sencillas, que las podría elaborar hasta el más novato.

Desde Cocina abierta queremos facilitarte la vida con el menú de Navidad, y para ello hemos realizado una selección de las recetas de sopas y cremas más especiales, fáciles y deliciosas, perfectas para unas fechas tan señaladas.

Sopa burgalesa

La sopa burgalesa es "una receta de montaña y río, lista en 20 minutos", así la describe Karlos Arguiñano. El plato combina carne de cordero y cangrejo de río, y si lo haces en olla exprés, solo necesitas 20 minutos para tener esta sopa preparada.

Sopa burgalesa, de Karlos Arguiñano

Sopa de espárragos blancos con huevo escalfado

Los platos de cuchara siempre enriquecen la alimentación, y esta sopa de espárragos blancos con huevo escalfado, además de rica, es muy sencilla y nada cara.

Sopa de espárragos blancos con huevo escalfado, de Karlos Arguiñano: "Un plato sencillo, de temporada y nada caro"

Crema de marisco

Suave, sofisticada y fácil de elaborar, así es esta crema de marisco de Karlos Arguiñano perfecta para la ocasión. Quizá lo más importante de este plato sea preparar un buen fumé, la base que hará de esta receta algo espectacular.

CremadeMarisco

Sopa de pescado con calabaza

¡Pedazo de sopa de pescado la que ha preparado Karlos Arguiñano! El cocinero le ha añadido calabaza, pero también puedes sustituirla por trozos de pan tostado.

Receta de sopa de pescado con calabaza, de Karlos Arguiñano: "Tan rica que vas a aplaudir con las orejas"

Sopa de pan y almejas

Karlos Arguiñano asegura que esta sopa de pan y almejas está tan rica que no solo te va a encantar sino que también te va a hacer feliz. Y si quieres darle un toque especial a tu sopa, agrégale en el plato (una vez servida) unas gotas de jerez.

Sopa de pan y almejas, de Karlos Arguiñano: "Aquí tenéis un pedazo de sopa que os va a hacer felices"

Sopa de trucha

Se trata de una sopa muy completa, sencilla de elaborar y muy saciante. Para adelantar el trabajo, Arguiñano asegura que puedes cocer las truchas y preparar el caldo de víspera.

Sopa de trucha

Crema de calabaza y gambas

Una combinación estupenda de calabaza con un poco de marisco, que realza el sabor de esta crema hasta convertirla en una opción ideal para esta Navidad.

Arguiñano: receta de crema de calabaza y gambas "con un puntito de espesor"
