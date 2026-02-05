La emocionante reacción de una espectadora a la sorpresa de Sonsoles Ónega: "¡Pero si te veo todas las tardes!"

La vida de Paqui no ha sido fácil. Hace seis años perdía a su marido, quedándose sola junto a sus dos hijas, que hoy han querido devolverle todo lo que ha hecho por ellas.

Una de las hijas de Paqui se ha puesto en contacto con este programa para sorprenderla. La mujer, de 74 años, creía que tenía una visita para ver los platós de Antena 3, pero lo que no sabía es que estaba a punto de entrar en directo en Y ahora Sonsoles.

En pleno directo, Sonsoles Ónega ha sorprendido a Paqui por el pasillo, llevándola a plató ante su mirada atónita. "Te veo todas las tardes", le ha dicho, emocionada.

Gracias a personas como Paqui, que nos siguen cada tarde, Y ahora Sonsoles tiene más de 4 millones de espectadores únicos, convirtiéndose en el magacín más visto de las televisiones privadas. ¡Gracias, siempre! ¡Dale al play para ver la emocionante reacción de Paqui en el vídeo!