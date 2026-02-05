Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Sorpresa!

La emocionante reacción de una espectadora a la sorpresa de Sonsoles Ónega: "¡Pero si te veo todas las tardes!"

Paqui tiene 74 años y pensaba que estaba de visita por los platós de Antena 3. Lo que nunca se hubiera imaginado es que iba a salir en directo en su programa favorito.

La emocionante reacción de una espectadora a la sorpresa de Sonsoles Ónega: "¡Pero si te veo todas las tardes!"

Publicidad

La vida de Paqui no ha sido fácil. Hace seis años perdía a su marido, quedándose sola junto a sus dos hijas, que hoy han querido devolverle todo lo que ha hecho por ellas.

Una de las hijas de Paqui se ha puesto en contacto con este programa para sorprenderla. La mujer, de 74 años, creía que tenía una visita para ver los platós de Antena 3, pero lo que no sabía es que estaba a punto de entrar en directo en Y ahora Sonsoles.

En pleno directo, Sonsoles Ónega ha sorprendido a Paqui por el pasillo, llevándola a plató ante su mirada atónita. "Te veo todas las tardes", le ha dicho, emocionada.

Gracias a personas como Paqui, que nos siguen cada tarde, Y ahora Sonsoles tiene más de 4 millones de espectadores únicos, convirtiéndose en el magacín más visto de las televisiones privadas. ¡Gracias, siempre! ¡Dale al play para ver la emocionante reacción de Paqui en el vídeo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

La emocionante reacción de una espectadora a la sorpresa de Sonsoles Ónega: "¡Pero si te veo todas las tardes!"

La emocionante reacción de una espectadora a la sorpresa de Sonsoles Ónega: "¡Pero si te veo todas las tardes!"

Atrapados

Atrapados en Casarrubios del Monte (Toledo) por el temporal: "Tenemos niños y enfermos y esto no se puede consentir"

Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega pide disculpas en directo por su error: "Fue una evidente confusión"

Talavera de la Reina
Última hora

Prado, vecina de Talavera de la Reina, devastada por el temporal: "Ves tu casa que se inunda y no puedes hacer nada"

Lágrimas residencia
Temporal

Las lágrimas de un vecino de Arcos de la Frontera al recordar el desalojo de una residencia: "Lo hemos vivido como una catástrofe"

Psiquiatra Lucía Torres
Salud Mental

Una psiquiatra, tras el suicidio de tres hermanas al quitarles el móvil sus padres: "El peor castigo es no ser una sociedad protectora"

La prohibición a menores de 16 años de acceder a las redes sociales, anunciada, por Pedro Sánchez copa titulares en España. Lucía Torres, psiquiatra, analiza los efectos que tienen las nuevas tecnologías en los jóvenes tras un trágico suceso.

Roberto Leal
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Roberto Leal antes de entregar el bote en Pasapalabra

El presentador de Pasapalabra está a punto de entregar el mayor bote de la historia del programa. ¿Cómo vivió ese momento? ¿Cree que sorprenderá a los espectadores?

Ángeles se redime con la resolución de un panel por 750€ tras las pérdidas sufridas anteriormente

Ángeles se redime con la resolución de un panel por 750€ tras las pérdidas sufridas anteriormente

Un giro decisivo permite a Adrián quedarse con 5.000€ arrebatando el dinero a Lourdes

Un giro decisivo permite a Adrián quedarse con 5.000€ arrebatando el dinero a Ángeles

Regularización masiva de inmigrantes.

Rubén Amón, a un crítico de la regularización de inmigrantes: "A mí se me revuelven las tripas con este lenguaje xenófobo"

Publicidad