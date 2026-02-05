Imágenes inéditas de Manu y Rosa: así hicieron el casting que les cambió la vida

Manu y Rosa se han convertido en dos concursantes legendarios de Pasapalabra, en dos referentes para futuros aspirantes, y este sueño cumplido tuvo un inicio en forma de casting. Tras dedicar ya mucho tiempo al estudio, ambos terminaron dando un paso trascendental: presentarse a las pruebas.

El equipo de Pasapalabra conserva esas imágenes inéditas. El madrileño fue al casting abierto que se organizó en el museo Thyssen-Bornemisza. “Me salió bien y me fui contento”, recuerda.

Rosa, por su parte, sintió entonces que “empezaba el camino” y ponía “la primera piedra”. En su caso, hizo la prueba en La Coruña. Después del casting, empezó para los dos un período de espera. “Los conocimientos que adquieres para Pasapalabra merecen la pena incluso aunque no te llamen”, asegura Manu sobre su filosofía en ese tiempo, muy parecida a la que cuenta la concursante gallega.