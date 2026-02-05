Antena3
Un duelo de récords

Imágenes inéditas de Manu y Rosa: así hicieron el casting que les cambió la vida

La experiencia de los dos concursantes en Pasapalabra empezó realmente cuando dieron el paso de hacer las pruebas para, algún día, llegar a participar en el plató.

Imágenes inéditas de Manu y Rosa: así hicieron el casting que les cambió la vida

Alberto Mendo
Publicado:

Manu y Rosa se han convertido en dos concursantes legendarios de Pasapalabra, en dos referentes para futuros aspirantes, y este sueño cumplido tuvo un inicio en forma de casting. Tras dedicar ya mucho tiempo al estudio, ambos terminaron dando un paso trascendental: presentarse a las pruebas.

El equipo de Pasapalabra conserva esas imágenes inéditas. El madrileño fue al casting abierto que se organizó en el museo Thyssen-Bornemisza. “Me salió bien y me fui contento”, recuerda.

Exclusiva: las imágenes del casting de Manu para convertirse en concursante de Pasapalabra

Rosa, por su parte, sintió entonces que “empezaba el camino” y ponía “la primera piedra”. En su caso, hizo la prueba en La Coruña. Después del casting, empezó para los dos un período de espera. “Los conocimientos que adquieres para Pasapalabra merecen la pena incluso aunque no te llamen”, asegura Manu sobre su filosofía en ese tiempo, muy parecida a la que cuenta la concursante gallega.

