Para 4 personas

Receta exprés de galletitas de limón, de Karlos Arguiñano: "Este fin de semana las voy a hacer con mis nietos"

Es impresionante lo fácil que puede resultar elaborar unas galletitas de limón para el desayuno o la merienda. Tanto que podrás disfrutar de un rato en la cocina con los más pequeños de l casa, como Karlos Arguiñano.

Si el limón que escojas tiene mucho zumo y la masa te queda muy ligera, puedes añadir una cucharada más de harina.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1 huevo
  • 50 g de azúcar
  • 40 ml de aceite de girasol
  • 1 limón
  • 190 g de harina
  • 6 g de levadura de repostería
  • 50-70 g de azúcar glas (para rebozar)
  • Hojas de menta
Elaboración

Casca el huevo en un bol. Incorpora el azúcar y el aceite. Mezcla con una varilla. Ralla el limón con ayuda de un rallador. Después, abre el limón por la mitad y haz zumo con ayuda de un exprimidor. Viértelo al bol. Mezcla.

Agrega la levadura y la harina. Mezcla bien con la varilla y termina de amasar con la mano hasta conseguir una masa lisa y homogénea. Deja reposar la masa unos 20 minutos.

Cubre una bandeja de horno con papel de hornear. Haz bolitas pequeñas con la mano, pásalas por azúcar glas y colócalas en la bandeja. Hornea (con el horno precalentado) a 190ºC durante 15 minutos. Deja que se enfríen.

Sírvelas en una fuente y decora con unas hojas de menta.

