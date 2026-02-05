Receta exprés de galletitas de limón, de Karlos Arguiñano: "Este fin de semana las voy a hacer con mis nietos"

Si el limón que escojas tiene mucho zumo y la masa te queda muy ligera, puedes añadir una cucharada más de harina.

Ingredientes, para 4 personas

1 huevo

50 g de azúcar

40 ml de aceite de girasol

1 limón

190 g de harina

6 g de levadura de repostería

50-70 g de azúcar glas (para rebozar)

Hojas de menta

Ingredientes Galletitas de limón | antena3.com

Elaboración

Casca el huevo en un bol. Incorpora el azúcar y el aceite. Mezcla con una varilla. Ralla el limón con ayuda de un rallador. Después, abre el limón por la mitad y haz zumo con ayuda de un exprimidor. Viértelo al bol. Mezcla.

Ralla el limón con ayuda de un rallador | antena3.com

Agrega la levadura y la harina. Mezcla bien con la varilla y termina de amasar con la mano hasta conseguir una masa lisa y homogénea. Deja reposar la masa unos 20 minutos.

Mezcla bien con la varilla | antena3.com

Cubre una bandeja de horno con papel de hornear. Haz bolitas pequeñas con la mano, pásalas por azúcar glas y colócalas en la bandeja. Hornea (con el horno precalentado) a 190ºC durante 15 minutos. Deja que se enfríen.

Sírvelas en una fuente y decora con unas hojas de menta.