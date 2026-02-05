Para 4 personas
Receta exprés de galletitas de limón, de Karlos Arguiñano: "Este fin de semana las voy a hacer con mis nietos"
Es impresionante lo fácil que puede resultar elaborar unas galletitas de limón para el desayuno o la merienda. Tanto que podrás disfrutar de un rato en la cocina con los más pequeños de l casa, como Karlos Arguiñano.
Si el limón que escojas tiene mucho zumo y la masa te queda muy ligera, puedes añadir una cucharada más de harina.
Ingredientes, para 4 personas
- 1 huevo
- 50 g de azúcar
- 40 ml de aceite de girasol
- 1 limón
- 190 g de harina
- 6 g de levadura de repostería
- 50-70 g de azúcar glas (para rebozar)
- Hojas de menta
Elaboración
Casca el huevo en un bol. Incorpora el azúcar y el aceite. Mezcla con una varilla. Ralla el limón con ayuda de un rallador. Después, abre el limón por la mitad y haz zumo con ayuda de un exprimidor. Viértelo al bol. Mezcla.
Agrega la levadura y la harina. Mezcla bien con la varilla y termina de amasar con la mano hasta conseguir una masa lisa y homogénea. Deja reposar la masa unos 20 minutos.
Cubre una bandeja de horno con papel de hornear. Haz bolitas pequeñas con la mano, pásalas por azúcar glas y colócalas en la bandeja. Hornea (con el horno precalentado) a 190ºC durante 15 minutos. Deja que se enfríen.
Sírvelas en una fuente y decora con unas hojas de menta.
