Elsa Baeza cuenta cómo una negligencia médica le arrebató la vista: "Me siento una privilegiada, a pesar de este trago tan duro"

Elsa Baeza es una de las artistas más importantes de los años 60. Esta destacó en el cine y en el teatro, pero especialmente en la música, convirtiéndose en una de las primeras en traer ritmos latinos a nuestro país.

Sin embargo, la vida de Elsa Baeza cambió hace años, cuando una negligencia médica le hizo perder la mayoría de su visión. Todo comenzó con una degeneración macular que tenía en uno de sus ojos y por la que no recibió el tratamiento adecuado, provocando que la infección se le extendiera al otro ojo.

La falta de revisiones y de tratamiento adecuado hicieron que Elsa se quedara prácticamente ciega. "En Madrid me lo trataron estupendamente, pero me fui a Alicante y todo fue una negligencia, reconocida por distintos oftalmólogos", asegura.

Pese a todo, Elsa Baeza no pierde la sonrisa y tiene claro que puede seguir disfrutando de la vida. "Me siento una privilegiada a pesar de haber pasado por este trago tan duro", afirma, "he dejado de hacer muchas cosas, pero he aprendido a hacer otras".

Elsa tuvo que reaprender a hacerlo todo, algo a lo que le ayudó la ONCE: "Me han dado herramientas para ser totalmente independiente". Una situación que ha decidido no demandar, pero que asegura que fue una negligencia que le cambió la vida y que la acompañará hasta el final de sus días.