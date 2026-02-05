El capitán en Japón arrasa en su estreno, líder y lo más visto del prime time

Joaquín y familia triunfan con el estreno de ‘El Capitán en Japón’, que aterriza arrasando: es líder absoluto y la oferta estelar más vista del miércoles alcanzando un 15,1% de cuota, con más de 1,1 millones de seguidores de media y 2.556.000 espectadores únicos. Un dato con el que mejora la media de su anterior temporada en +1,5 puntos y supera a sus rivales en +6,4 y +2,3 puntos, ganando igualmente en coincidencia al resto de propuestas de la noche.

Antena 3 acapara este miércoles de nuevo las emisiones más vistas de la televisión con un top protagonizado por Antena 3 Noticias 2, Antena 3 Noticias 1, Pasapalabra y El Hormiguero.

El Hormiguero sigue imparable y es líder absoluto una noche más, subiendo y superando los 2,1 millones de seguidores de media, con un 16,3% y siendo también la emisión con más espectadores únicos: 4.664.000, con la familia Sánchez Saborido. Con este seguimiento, el programa conducido por Pablo Motos se impone otro día más a sus competidores, logrando unas ventajas de +7,7 y +3,4 puntos y ganándoles igualmente en coincidencia. Destaca el liderazgo que consigue entre los jóvenes, con un 20,6% de cuota, así como entre el público infantil (23,3%).

Con estos resultados, Antena 3 sigue imbatible en Prime Time, donde firma este miércoles un 17,6%, a más del doble de ventaja sobre su competidor privado y a +4,3 puntos de la cadena pública en la franja estelar.