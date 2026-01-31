Antena3
Una pareja legendaria

Así llegan Manu y Rosa a la semana decisiva en Pasapalabra: duelo de estadísticas a punto de caer el bote

Los dos concursantes se han enfrentado, hasta este fin de semana, en 303 programas. ¿Quién tiene más victorias? ¿Cuántas veces han empatado? ¿Qué cantidad de dinero llevan acumulada?

Alberto Mendo
Publicado:

Los espectadores de Pasapalabra están muy cerca de descubrir quién será el ganador del mayor bote en la historia de Pasapalabra. Faltan sólo unos días para vivir este momento legendario, el duelo entre Manu y Rosa que marcará el culmen de una etapa y su cierre. ¿Cómo llegan ambos concursantes a esta semana decisiva? Comprobamos sus números.

Los datos de Manu

+ Programas: 433

+ Ganados: 159

+ Perdidos: 145

+ Empatados: 129

+ Dinero acumulado: 268.200€

+ Veces que se ha quedado a un acierto del bote: 6

+ Fecha de incorporación: 16/5/24

Los datos de Rosa

+ Programas: 303

+ Ganados: 94

+ Perdidos: 118

+ Empatados: 91

+ Dinero acumulado: 167.400

+ Veces que se ha quedado a un acierto del bote: 2

+ Fecha de incorporación: 18/11/24

Las estadísticas de Rosa revelan también el parcial de Manu en su competencia directa con ella. El madrileño ha ganado 118 duelos y ha perdido 94.

Son cifras que revelan una enorme igualdad y, sobre todo, que cualquier de los dos puede ser el ganador del bote. Y, aún más importante, lo que demuestran es que ambos se lo merecen.

