Así viven Manu y Rosa sus fallos en El Rosco y en la Silla Azul: “Es ver el abismo”

Los dos concursantes han brillado con sus aciertos pero tampoco han podido evitar los errores en las pruebas jugándose el bote o su propia permanencia en Pasapalabra.

Es asombrosa la gran cantidad de palabras que pueden llegado a atesorar tanto Manu como Rosa en su cabeza. Sin embargo, los dos son humanos y, como tales, han cometido fallos. En El Rosco, les ha supuesto a veces una derrota y quedarse sin opciones de bote. “Te duelen mucho”, reconoce la coruñesa sobre esos tropiezos y la “frustración” que producen.

Lo importante ante esas situaciones es recuperar la concentración cuando antes y olvidar el error. “Si quieres remontar El Rosco, no puedes seguir pensándolo porque seguirías fallando”, apunta Manu.

Tanto o más grave es fallar en la Silla Azul, porque ahí lo que está en juego es la propia permanencia en Pasapalabra. “Es ver el abismo”, asegura el concursante, que advierte: “Como te vengas abajo, cae el segundo fallo y te vas para casa”. Rosa confiesa que al principio su problema era que estaba tan tensa que no llegaba a procesar la pregunta. “Una cosa que trabajé mucho psicológicamente era bajar las pulsaciones”, revela.

