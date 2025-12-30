Receta de conejo guisado con hortalizas al jengibre, de Karlos Arguiñano

Si no tienes chalotas, también puedes utilizar cebollitas francesas.

El toque de jengibre en esta receta es una maravilla para la digestión. Esta raíz tiene propiedades antiinflamatorias, ayuda a reducir náuseas, mejora el metabolismo y puede aliviar dolores musculares o articulares.

Ingredientes, para 4 personas

1 conejo troceado

1 cebolla

2 patatas

2 zanahorias

12 chalotas

2 dientes de ajo

250 g de judías verdes

Harina

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

1 trozo de jengibre de 2 cm

Perejil

Elaboración

Calienta una tartera con 4 cucharadas de aceite. Pela los dientes de ajo y córtalos en láminas, pica la cebolla, e introduce todo en la tartera. Rehoga a fuego medio durante 10 minutos.

Pela el jengibre, rállalo, añádelo a la cazuela y sazona.

Salpimienta el conejo, pásalo por harina, introdúcelo en la tartera y dóralo a fuego moderado. Pela las chalotas y añádelas.

Pela las patatas, y trocéalas (cascándolas). Pela las zanahorias y córtalas en rodajas. Introduce las patatas y las zanahorias en la cazuela. Pon a punto de sal y cubre con agua.

Retira las puntas de las judías, córtalas en trozos de 2-3 cm. y añádelas. Tapa la cazuela y cocina todo durante 35 minutos.

Sirve el conejo con las verduras, espolvorea con perejil picado y decora con una hojita de perejil.