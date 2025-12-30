Para 4 personas
Receta de conejo guisado con hortalizas al jengibre, de Karlos Arguiñano
El conejo es una carne blanca muy magra, baja en grasas y rica en proteínas, perfecta para una alimentación equilibrada y para toda la familia.
Si no tienes chalotas, también puedes utilizar cebollitas francesas.
El toque de jengibre en esta receta es una maravilla para la digestión. Esta raíz tiene propiedades antiinflamatorias, ayuda a reducir náuseas, mejora el metabolismo y puede aliviar dolores musculares o articulares.
Ingredientes, para 4 personas
- 1 conejo troceado
- 1 cebolla
- 2 patatas
- 2 zanahorias
- 12 chalotas
- 2 dientes de ajo
- 250 g de judías verdes
- Harina
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- 1 trozo de jengibre de 2 cm
- Perejil
Elaboración
Calienta una tartera con 4 cucharadas de aceite. Pela los dientes de ajo y córtalos en láminas, pica la cebolla, e introduce todo en la tartera. Rehoga a fuego medio durante 10 minutos.
Pela el jengibre, rállalo, añádelo a la cazuela y sazona.
Salpimienta el conejo, pásalo por harina, introdúcelo en la tartera y dóralo a fuego moderado. Pela las chalotas y añádelas.
Pela las patatas, y trocéalas (cascándolas). Pela las zanahorias y córtalas en rodajas. Introduce las patatas y las zanahorias en la cazuela. Pon a punto de sal y cubre con agua.
Retira las puntas de las judías, córtalas en trozos de 2-3 cm. y añádelas. Tapa la cazuela y cocina todo durante 35 minutos.
Sirve el conejo con las verduras, espolvorea con perejil picado y decora con una hojita de perejil.
