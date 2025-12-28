Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Las mejores opciones

Recetas de postres para fin de año: las propuestas más dulces de Karlos Arguiñano

Te presentamos cinco recetas del chef para poner el broche de oro a tu mesa de fin de año.

Postre exprés de Arguiñano: "Hojaldres de almendra con crema, perfecto para elaborar con los más pequeños"

Publicidad

Julián López
Publicado:

Las fiestas son el momento perfecto para compartir sabores únicos y sorprender a nuestros invitados con postres que conquisten a todos. Karlos Arguiñano nos propone cinco opciones irresistibles, ideales para cerrar el año con dulzura y tradición. Desde clásicos reinventados hasta combinaciones sorprendentes, estas recetas son el toque final que tu celebración necesita.

Trufas de dulce de leche y galleta

Un bocado pequeño, pero lleno de sabor. Estas trufas combinan la suavidad del dulce de leche con el crujiente de la galleta, creando una textura perfecta para acompañar el brindis. Además, son fáciles de preparar y se pueden presentar en cápsulas decorativas para darles un toque elegante.

Trufas de dulce de leche y galleta, de Arguiñano: "De los postres fáciles que podéis hacer en estas fiestas"

Milhojas de turrón

El turrón, protagonista indiscutible de la Navidad, se transforma en un postre sofisticado gracias a esta milhoja. Capas crujientes y crema de turrón se unen en una receta que rinde homenaje a los sabores tradicionales, pero con una presentación moderna que lucirá en cualquier mesa.

Milhojas de turrón

Carolinas de merengue

Este dulce típico del norte se reinventa para las fiestas. Su base de hojaldre y su corona de merengue caramelizado aportan ligereza y un contraste delicioso. Perfecto para quienes buscan un postre vistoso y diferente, sin renunciar a la tradición.

Un postre clásico con más de 100 años de historia: receta de Carolina

Hojaldres de almendra con crema

Crujientes por fuera y cremosos por dentro, estos hojaldres son pura tentación. La almendra aporta un toque aromático que combina a la perfección con la suavidad de la crema pastelera. Una opción ideal para acompañar el café después de la cena.

Postre exprés de Arguiñano: "Hojaldres de almendra con crema, perfecto para elaborar con los más pequeños"

Brownie-flan

Dos clásicos en uno: la intensidad del chocolate y la delicadeza del flan se fusionan en este postre sorprendente. Su textura mixta y su sabor equilibrado lo convierten en una apuesta segura para cerrar la noche con un toque goloso.

Brownie flan
Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas de Navidad

Publicidad

Programas

Postre exprés de Arguiñano: "Hojaldres de almendra con crema, perfecto para elaborar con los más pequeños"

Recetas de postres para fin de año: las propuestas más dulces de Karlos Arguiñano

La ruptura de Alejandro Sanz y Candela Márquez: indirectas en redes sociales y rumores de terceras personas

La ruptura de Alejandro Sanz y Candela Márquez: indirectas en redes sociales y rumores de terceras personas

Zurdo finde

Cuando ser zurdo era un estigma: “Me ataban las manos para que escribiera con la derecha”

Eva Soriano
LA HUMORISTA CAMBIA DE PAPEL

Eva Soriano: “Tengo un veneno dentro que se llama competición”

Nutriman finde
NUTRIMAN

La regla para ajustar las raciones y evitar que la subida de precios dispare la cesta de la compra

Sorpresón de Manu en El Rosco
El Rosco | 26 de diciembre

Sorpresón de Manu en El Rosco: rompe el empate y va a por el bote de 2.554.000 euros

El concursante madrileño ha dado por terminada la tregua que firmó con Rosa en Nochebuena y ha puesto a todos en tensión al llegar a 23 aciertos.

Roberto Leal
Mejores momentos | 26 de diciembre

Roberto Leal, “nervioso” ante la visita de una espectadora muy familiar en Pasapalabra

Antes de El Rosco, el presentador ha revelado que, entre el público, estaba una persona muy especial que estaba pasando desapercibida hasta ese momento.

Cristina Pedroche

Cristina Pedroche, enigmática en Pasapalabra con su vestido para las Campanadas: “Rompo con el pasado”

Cristina Pedroche y Alberto Chicote

Cristina Pedroche y Alberto Chicote, rivales en Pasapalabra antes de las Campanadas: “No te enfades”

Villamanín

Afectada por el escándalo de la lotería en Villamanín: "Mi hija tenía una papeleta y creo que ha sido sin maldad"

Publicidad