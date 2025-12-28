Recetas de postres para fin de año: las propuestas más dulces de Karlos Arguiñano

Las fiestas son el momento perfecto para compartir sabores únicos y sorprender a nuestros invitados con postres que conquisten a todos. Karlos Arguiñano nos propone cinco opciones irresistibles, ideales para cerrar el año con dulzura y tradición. Desde clásicos reinventados hasta combinaciones sorprendentes, estas recetas son el toque final que tu celebración necesita.

Trufas de dulce de leche y galleta

Un bocado pequeño, pero lleno de sabor. Estas trufas combinan la suavidad del dulce de leche con el crujiente de la galleta, creando una textura perfecta para acompañar el brindis. Además, son fáciles de preparar y se pueden presentar en cápsulas decorativas para darles un toque elegante.

Milhojas de turrón

El turrón, protagonista indiscutible de la Navidad, se transforma en un postre sofisticado gracias a esta milhoja. Capas crujientes y crema de turrón se unen en una receta que rinde homenaje a los sabores tradicionales, pero con una presentación moderna que lucirá en cualquier mesa.

Carolinas de merengue

Este dulce típico del norte se reinventa para las fiestas. Su base de hojaldre y su corona de merengue caramelizado aportan ligereza y un contraste delicioso. Perfecto para quienes buscan un postre vistoso y diferente, sin renunciar a la tradición.

Hojaldres de almendra con crema

Crujientes por fuera y cremosos por dentro, estos hojaldres son pura tentación. La almendra aporta un toque aromático que combina a la perfección con la suavidad de la crema pastelera. Una opción ideal para acompañar el café después de la cena.

Brownie-flan

Dos clásicos en uno: la intensidad del chocolate y la delicadeza del flan se fusionan en este postre sorprendente. Su textura mixta y su sabor equilibrado lo convierten en una apuesta segura para cerrar la noche con un toque goloso.