Iñaki Anasagasti: "Zapatero es un cáncer para España y para Venezuela"

Iñaki Anasagasti fue senador y portavoz del PNV en el Congreso. Cree que campañas electorales como la de las elecciones de Aragón que se celebran este domingo "empiezan al día siguiente de unas elecciones y el trabajo que va haciendo uno es lo que va acreditando para ser un candidato perdedor o ganador". "La campaña mueve algo, pero poco", señala.

Le llama la atención que en Extremadura el candidato socialista Miguel Ángel Gallardo fuera un candidato muy flojo pero tenía otra idea de Pilar Alegría, candidata socialista en Aragón. No augura buenos resultados para la formación socialista : "Veo que va a ser un fiasco y un mal resultado para el PSOE".

"La izquierda está desmovilizada"

Cree que Pedro Sánchez confía en él mismo para ir remontando poco a poco. Mantiene que "una campaña es un zafarrancho de combate y la izquierda está desmovilizada". Además, considera que la imagen de un PSOE que predica una ética está por los suelos. "La gente no es que vaya a votar al PP o a Vox, sino que se abstiene. Eso le da las posibilidades al PP, o a Vox o a la suma de los dos, a ganar unas elecciones".

El PP acusa al PNV de "una sumisión que roza el ridículo" por su apoyo al PSOE, a lo que Anasagasti responde: "Si yo le contara al señor Feijóo la de veces que lo hemos hecho con Aznar y con Cascos y Mayor Oreja y Mariano Rajoy, es una práctica que no se debería de hacer. Las leyes Ómnibus no se deberían de permitir. El PSOE sabía que no debía meter pensiones y vivienda pero quería poner al PP en una disyuntiva".

"Con la inmigración cada uno hace de su capa un sayo"

Destaca que la inmigración es un tema europeo "que no se aborda en serio y cada uno hace de su capa un sayo". Él mismo conoce muchos casos de venezolanos que están aquí y no pueden ejercer y casi ni vivir. "Debía ser una iniciativa conjunta, no puede ser: Se me ocurre, me levanto de la cama y hoy me dice mi asesor que esto es una buena medida y lo hago".

"Zapatero se ha colocado muy bien engañando a todo el mundo"

Anasagasti se ha mostrado muy crítico con el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el régimen venezolano. "Un expresidente del Gobierno español que se dice que es mediador sin que nadie le haya otorgado ese carácter. Se revisó que el mejor lugar de los expresidentes era el consejo de Estado", apunta.

Afea a Zapero y a sus dos hijas que se hayan colocado "muy bien" trabajando para la dictadura y "engañando a todo el mundo". Destaca que Zapatero muy bien en Venezuela. "Hemos sigo engañados por Zapatero pensando que tenía la llave de gente que estaba encarcelada arbitrariamente. El señor Zapatero ha vivido ahí muy bien viajando por arriba y por abajo".

"Zapatero es un cáncer para España y para Venezuela. Alguien tiene la sospecha de que puede intervenir ahora poniéndose como gran maetsrod e lo que fue la transición en Espaa

