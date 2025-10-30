Para 4 personas
Arguiñano: lomo de cerdo con nueces, una receta muy sencilla con una combinación perfecta de sabores
Karlos Arguiñano ha elaborado esta receta de lomo de cerdo con nueces que no solo es reconfortante, sino que también puede ser un aliado para mantenerte fuerte, con energía y cuidando tu corazón.
Karlos Arguiñano ha elaborado un delicioso lomo de cerdo con nueces, una receta rica en nutrientes que le ha sugerido Joaquina Bes Borrás. Recuerda apagar el extractor a la hora de flambear.
Ingredientes, para 4 personas
- 1 lomo de cerdo (800 g.)
- 2 cebollas
- 100 ml de brandy
- 100 ml de vino blanco
- 16-20 nueces peladas
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- Perejil
Elaboración
Calienta una tartera amplia con 4-6 cucharadas de aceite. Salpimienta el lomo, introdúcelo en la tartera y rústelo a fuego suave durante 30-35 minutos, hasta que esté bien dorado por todos los lados.
Vierte el brandy y flambéalo hasta que se apague la llama. Retíralo y deja que se enfríe.
Corta el lomo en filetes de aproximadamente de medio centímetro de grosor.
Calienta una sartén con 3-4 cucharadas de aceite. Pela las cebollas, córtalas en dados, introdúcelas en la sartén, sazona y rehógalas a fuego medio durante 20-25 minutos.
Trocea las nueces y añádelas a la cebolla pochada. Rocíalas con el vino blanco, un poco de agua y el jugo que ha soltado el lomo, deja que los ingredientes hiervan a durante 10 minutos.
Pasa los ingredientes a un vaso batidor y tritúralos con una batidora eléctrica hasta que consigas una salsa homogénea.
Coloca los filetes de lomo en la tartera, cúbrelos con la salsa y déjalos reposar (cuanto más tiempo mejor).
Sirve y espolvorea el plato con perejil picado. Decora con unas hojas de perejil.
