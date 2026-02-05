La sensación común de Manu y Rosa tras enfrentarse por primera vez en Pasapalabra: “Hay que ponerse las pilas”

Hay un tesoro que pertenece a la vez a Manu y a Rosa: los dos juntos forman la pareja más longeva en toda la historia de Pasapalabra. En total, han vivido 307 duelos juntos. Ambos han ido evolucionando y conociéndose mejor, como compañeros y como rivales, pero hubo un primer cara a cara entre los dos en El Rosco.

Rosa entró en Pasapalabra cuando Manu ya llevaba 130 programas. De hecho, como espectadora, ya le había visto jugar y reconoce que vivir esta experiencia juntos le hacía “mucha ilusión” porque los dos eran novatos en televisión. Eso sí, cuando se conocieron, Manu ya había tenido grandes oponentes como Vicky y Nacho. “Fueron los que me curtieron”, asegura el madrileño.

Al conocerle confirmó sus sensaciones. “Le veía muy, muy fuerte y sentía que tenía que ponerme mucho las pilas para poder llegar a alcanzarlo y luchar de tú a tú”, confiesa la coruñesa. Por su parte, el madrileño también descubrió que había llegado una gran rival: “Te empuja a mejorar”.