Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Un duelo de récords

La sensación común de Manu y Rosa tras enfrentarse por primera vez en Pasapalabra: “Hay que ponerse las pilas”

Rosa llegó al programa cuando Manu ya llevaba 130 programas: ella le veía “muy, muy fuerte” y él encontró un gran empuje “para mejorar”.

La sensación común de Manu y Rosa tras enfrentarse por primera vez en Pasapalabra

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Hay un tesoro que pertenece a la vez a Manu y a Rosa: los dos juntos forman la pareja más longeva en toda la historia de Pasapalabra. En total, han vivido 307 duelos juntos. Ambos han ido evolucionando y conociéndose mejor, como compañeros y como rivales, pero hubo un primer cara a cara entre los dos en El Rosco.

Rosa entró en Pasapalabra cuando Manu ya llevaba 130 programas. De hecho, como espectadora, ya le había visto jugar y reconoce que vivir esta experiencia juntos le hacía “mucha ilusión” porque los dos eran novatos en televisión. Eso sí, cuando se conocieron, Manu ya había tenido grandes oponentes como Vicky y Nacho. “Fueron los que me curtieron”, asegura el madrileño.

Al conocerle confirmó sus sensaciones. “Le veía muy, muy fuerte y sentía que tenía que ponerme mucho las pilas para poder llegar a alcanzarlo y luchar de tú a tú”, confiesa la coruñesa. Por su parte, el madrileño también descubrió que había llegado una gran rival: “Te empuja a mejorar”.

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Las ocho veces que Manu y Rosa lograron 24 aciertos en Pasapalabra

A la novena irá la vencida: las ocho veces que Manu y Rosa lograron 24 aciertos y se quedaron a uno del bote de Pasapalabra

El mensaje de Manu y Rosa en su último día como concursantes

El mensaje de Manu y Rosa en su último día como concursantes: “Soñar es de valientes”

Así llegan Manu y Rosa al día decisivo en Pasapalabra: duelo de estadísticas a punto de caer el bote

Así llegan Manu y Rosa al día decisivo en Pasapalabra: duelo de estadísticas a punto de caer el bote

Así viven Manu y Rosa sus fallos en El Rosco y en la Silla Azul
Un duelo de récords

Así viven Manu y Rosa sus fallos en El Rosco y en la Silla Azul: “Es ver el abismo”

La sensación común de Manu y Rosa tras enfrentarse por primera vez en Pasapalabra
Un duelo de récords

La sensación común de Manu y Rosa tras enfrentarse por primera vez en Pasapalabra: “Hay que ponerse las pilas”

Imágenes inéditas de Manu y Rosa: así hicieron el casting que les cambió la vida
Un duelo de récords

Imágenes inéditas de Manu y Rosa: así hicieron el casting que les cambió la vida

La experiencia de los dos concursantes en Pasapalabra empezó realmente cuando dieron el paso de hacer las pruebas para, algún día, llegar a participar en el plató.

Elsa Baeza
En plató

Elsa Baeza cuenta cómo una negligencia médica le arrebató la vista: "Me siento una privilegiada, a pesar de este trago tan duro"

Fue pionera en la música y su figura fue una de las más importantes en el mundo del espectáculo. Sin embargo, una negligencia dio un giro inesperado a su vida, haciéndola perder casi la totalidad de su visión.

Esteso

Testigo del origen de la ruina de Fernando Esteso: "No sabía llevar el dinero y los que había ahí le engañaron"

La emocionante reacción de una espectadora a la sorpresa de Sonsoles Ónega: "¡Pero si te veo todas las tardes!"

La emocionante reacción de una espectadora a la sorpresa de Sonsoles Ónega: "¡Pero si te veo todas las tardes!"

Atrapados

Atrapados en Casarrubios del Monte (Toledo) por el temporal: "Tenemos niños y enfermos y esto no se puede consentir"

Publicidad