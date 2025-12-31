Las mejores recetas de aprovechamiento de Karlos Arguiñano para Nochevieja y Año Nuevo: ¡Y que no sobre nada!

Karlos Arguiñano siempre aconseja aprovechar todos los alimentos que tenemos para cocinar. ¿Cuántas veces habrás escuchado a Arguiñano decir eso de "no se tira nada"?

Y es verdad que los alimentos, si no se aprovechan para una cosa, se aprovechan para otra, pero siempre son bienvenidos.

Aquí te proponemos una serie de recetas con las que puedes jugar y preparar de una vez varias comidas diferentes.

Tartaleta de berenjena, pimiento y bechamel

Esta tartaleta es una receta muy versátil porque aunque Karlos Arguiñano la ha elaborado con berenjena, pimiento y cebolla, asegura que si tienes otras verduras en la nevera, también las puedes incluir a tu gusto.

Buñuelos de cocido

Cuando prepares un cocido, Karlos Arguiñano recomienda añadir un poco más de todo (carnes y garbanzos). De esta manera tendrás unas buenas sobras para preparar unos canelones, unas empandillas, unas croquetas o unos buñuelos.

Tortilla de arroz con jamón y queso

Siempre que te sobre comida también puedes aprovecharla para hacer una tortilla sabrosa y diferente como la que ha elaborado hoy Karlos Arguiñano. Te sorprenderá la cantidad de salidas que le puedes dar a tu comida en forma de tortilla.

Crepes de carne gratinados con mozzarella

Karlos Arguiñano ha elaborado estos crepes rellenos de carne picada, pero reconoce que puedes aprovechar cualquier carne o verdura que tengas en la nevera.

Revuelto de ropa vieja

Barata, sencilla y fácil de elaborar, así es esta receta de aprovechamiento que ha preparado Karlos Arguiñano y con la que puedes sacar provecho a la carne de cocido.

Bollitos rellenos fritos

La receta de bollitos rellenos fritos es una gran receta de aprovechamiento ya que podéis rellenar los bollos con cualquier cosa que tengáis en el frigorífico. Solo hay combinar los alimentos con gracia.

Tortilla dulce de pan

Una receta de aprovechamiento muy económica, fácil y rápida de preparar, cuyo sabor nos recordará al de las torrijas. Es perfecta para aprovechar las sobras de bizcochos, de galletas, madalenas o de cualquier otro alimento similar que tengas olvidado por la cocina. Solo tienes que sustituir la cantidad de pan por la del otro ingrediente.

Milhojas de turrón

Una receta facilísima para la que puedes usar el turrón que se te haya quedado un poco seco: milhojas de turrón, con ingredientes que seguramente ya tengas en casa.

Pan de Calatrava

Ya verás lo fácil que resulta elaborar este postre de pan de Calatrava, que en sus orígenes era toda "una receta de aprovechamiento".