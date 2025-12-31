Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Dos recetas en una

Las mejores recetas de aprovechamiento de Karlos Arguiñano para Nochevieja y Año Nuevo: ¡Y que no sobre nada!

En estas fechas en las que elaboramos comidas copiosas y suele sobrar mucho, podemos aprovecharlo para comer al día siguiente o sacar dos recetas de una sin trabajo alguno y con los mismos ingredientes.

Pan de Calatrava, "una receta de aprovechamiento" de Karlos Arguiñano

Publicidad

Karlos Arguiñano siempre aconseja aprovechar todos los alimentos que tenemos para cocinar. ¿Cuántas veces habrás escuchado a Arguiñano decir eso de "no se tira nada"?

Y es verdad que los alimentos, si no se aprovechan para una cosa, se aprovechan para otra, pero siempre son bienvenidos.

Aquí te proponemos una serie de recetas con las que puedes jugar y preparar de una vez varias comidas diferentes.

Tartaleta de berenjena, pimiento y bechamel

Esta tartaleta es una receta muy versátil porque aunque Karlos Arguiñano la ha elaborado con berenjena, pimiento y cebolla, asegura que si tienes otras verduras en la nevera, también las puedes incluir a tu gusto.

Tartaleta de berenjena, pimiento y bechamel

Buñuelos de cocido

Cuando prepares un cocido, Karlos Arguiñano recomienda añadir un poco más de todo (carnes y garbanzos). De esta manera tendrás unas buenas sobras para preparar unos canelones, unas empandillas, unas croquetas o unos buñuelos.

Karlos Arguiñano: receta de buñuelos de cocido

Tortilla de arroz con jamón y queso

Siempre que te sobre comida también puedes aprovecharla para hacer una tortilla sabrosa y diferente como la que ha elaborado hoy Karlos Arguiñano. Te sorprenderá la cantidad de salidas que le puedes dar a tu comida en forma de tortilla.

Tortilla de arroz con jamón y queso, la receta de aprovechamiento de Karlos Arguiñano

Crepes de carne gratinados con mozzarella

Karlos Arguiñano ha elaborado estos crepes rellenos de carne picada, pero reconoce que puedes aprovechar cualquier carne o verdura que tengas en la nevera.

Receta de aprovechamiento de Karlos Arguiñano: crepes de carne gratinados con mozzarella

Revuelto de ropa vieja

Barata, sencilla y fácil de elaborar, así es esta receta de aprovechamiento que ha preparado Karlos Arguiñano y con la que puedes sacar provecho a la carne de cocido.

Revuelto de ropa vieja, una receta de aprovechamiento de Karlos Arguiñano

Bollitos rellenos fritos

La receta de bollitos rellenos fritos es una gran receta de aprovechamiento ya que podéis rellenar los bollos con cualquier cosa que tengáis en el frigorífico. Solo hay combinar los alimentos con gracia.

Receta de aprovechamiento: bollitos rellenos fritos de la abuela Jacinta

Tortilla dulce de pan

Una receta de aprovechamiento muy económica, fácil y rápida de preparar, cuyo sabor nos recordará al de las torrijas. Es perfecta para aprovechar las sobras de bizcochos, de galletas, madalenas o de cualquier otro alimento similar que tengas olvidado por la cocina. Solo tienes que sustituir la cantidad de pan por la del otro ingrediente.

Receta de aprovechamiento, muy económica, fácil y rápida de preparar: tortilla dulce de pan

Milhojas de turrón

Una receta facilísima para la que puedes usar el turrón que se te haya quedado un poco seco: milhojas de turrón, con ingredientes que seguramente ya tengas en casa.

Milhojas de turrón

Pan de Calatrava

Ya verás lo fácil que resulta elaborar este postre de pan de Calatrava, que en sus orígenes era toda "una receta de aprovechamiento".

Pan de Calatrava, "una receta de aprovechamiento" de Karlos Arguiñano
Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas de Navidad

Publicidad

Programas

Pan de Calatrava, "una receta de aprovechamiento" de Karlos Arguiñano

Las mejores recetas de aprovechamiento de Karlos Arguiñano para Nochevieja y Año Nuevo: ¡Y que no sobre nada!

Laura Moure y Jorge Fernández

Laura Moure y Jorge Fernández confiesan su plan de Año Nuevo en La ruleta de la suerte

Elisa Beni

Elisa Beni no da credibilidad al informe "de parte" sobre las cuentas del PSOE: "Estaban consiguiendo dinero B para el partido"

Elsa Pataky desvela su historia de amor con Chris Hemsworth: "Me sigue encantando su voz"
El Hormiguero

Elsa Pataky recuerda qué fue lo que le conquistó de Chris Hemsworth: “Me sigue encantando”

Elsa Pataky explica las diferencias gastronómicas entre Australia y España: "No hay ni punto de comparación"
El Hormiguero

“No tiene nada que ver”: Elsa Pataky compara la gastronomía española y la australiana

Manu, de un “zapatazo” a la Silla Azul: se resigna tras un gran lapsus en El Rosco
El Rosco | 30 de diciembre

Manu, de un “zapatazo” a la Silla Azul: se resigna tras un gran lapsus en El Rosco

Los matices han condenado al concursante madrileño frente a Rosa, que se lo había puesto muy complicado al plantarse de forma brillante con 22 aciertos.

Manu pone “el Pedroche” con su último poema en 2025 para despedir a los invitados
Mejores momentos | 30 de diciembre

Manu pone “el Pedroche” con su último poema en 2025 para despedir a los invitados

El concursante ha sorprendido con sus versos a Alberto Chicote, Cristina Pedroche, Mabel Lozano y Juan Peña en vísperas de terminar el año.

El final inesperado del villancico con el que Juan Peña pone la guinda a la Navidad en Pasapalabra

El final inesperado del villancico con el que Juan Peña pone la guinda a la Navidad en Pasapalabra

Una canción para expertos en Navidad y con mucha nostalgia para Roberto Leal: “Remueve muchas cosas”

Una canción para expertos en Navidad y con mucha nostalgia para Roberto Leal: “Remueve muchas cosas”

duque alba

75 familias a la calle por la decisión del duque de Alba: "No es por rehabilitación"

Publicidad