Arguiñano elabora un solomillo de cerdo con salsa de melocotón: calidad y lujo al alcance de todos

Karlos Arguiñano ha preparado una receta sensacional con una sencillez abrumadora. El solomillo con salsa de melocotón ofrece una combinación perfecta de sabores que no puedes dejar pasar.

Ingredientes, para 4 personas

2 solomillos de cerdo

1 cebolla

3 melocotones

100 ml de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Ingredientes Solomillo de cerdo con salsa de melocotón | antena3.com

Elaboración

Calienta una cazuela con 3 cucharadas de aceite. Pela la cebolla, córtala en dados, introdúcela en la cazuela y rehógala a fuego medio durante 6-8 minutos.

Pela los melocotones, trocéalos e incorpóralos a la cazuela. Vierte el vino y dale un hervor. Vierte la misma cantidad de agua, sazona y cocina los ingredientes a fuego medio durante 20 minutos. Pasa los ingredientes a un vaso batidor y tritúralos con una batidora eléctrica.

Pela los melocotones, trocéalos e incorpóralos a la cazuela | antena3.com

Calienta una plancha con una cucharada de aceite. Corta la carne en filetes gruesos (2cm). Salpimiéntalos, colócalos en la plancha (en 2 tandas) y cocínalos brevemente por los 2 lados.

Salpimiéntalos, colócalos en la plancha | antena3.com

Reparte la salsa y los filetes de solomillo en 4 platos, y decóralos con unas hojas de perejil.