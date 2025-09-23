Nivel de dificultad: 2
Arguiñano elabora un solomillo de cerdo con salsa de melocotón: calidad y lujo al alcance de todos
Es impresionante cómo ha conseguido preparar Arguiñano una receta de lujo en poco tiempo y menos trabajo. Prueba este solomillo de cerdo con salsa de melocotón, porque vas a dejar al mundo impresionado con esta combinación de sabores.
Karlos Arguiñano ha preparado una receta sensacional con una sencillez abrumadora. El solomillo con salsa de melocotón ofrece una combinación perfecta de sabores que no puedes dejar pasar.
Ingredientes, para 4 personas
- 2 solomillos de cerdo
- 1 cebolla
- 3 melocotones
- 100 ml de vino blanco
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- Perejil
Elaboración
Calienta una cazuela con 3 cucharadas de aceite. Pela la cebolla, córtala en dados, introdúcela en la cazuela y rehógala a fuego medio durante 6-8 minutos.
Pela los melocotones, trocéalos e incorpóralos a la cazuela. Vierte el vino y dale un hervor. Vierte la misma cantidad de agua, sazona y cocina los ingredientes a fuego medio durante 20 minutos. Pasa los ingredientes a un vaso batidor y tritúralos con una batidora eléctrica.
Calienta una plancha con una cucharada de aceite. Corta la carne en filetes gruesos (2cm). Salpimiéntalos, colócalos en la plancha (en 2 tandas) y cocínalos brevemente por los 2 lados.
Reparte la salsa y los filetes de solomillo en 4 platos, y decóralos con unas hojas de perejil.
