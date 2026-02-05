Nuevos personajes, nuevos secretos y nuevos Sueños de libertad

En las últimas semanas en Sueños de libertad hemos vivido mucho más que un cambio de temporada. Como espectadores, hemos tenido que decir adiós a personajes muy queridos,que nos acompañaban desde el inicio de esta serie, como la familia de Joaquín y Gema o Gaspar. Y, al mismo tiempo, nos hemos tenido que ir acostumbrando a nuevos rostros, nuevos personajes y nuevas tramas que en muy poco tiempo ya se han convertido en parte de esta gran familia.

La familia Salazar

Capítulo 490 de Sueños de libertad, 3 de febrero: Pablo amenaza a Marisol para que desparezca de su vida, ¡su secreto está en peligro! | Antena 3

Una de las tramas que está resultando más interesante es la de la familia Salazar y lo hace, además, desde dos perspectivas. Por un lado, la empresarial. En este ámbito Pablo (Fernando Andina) se ha convertido casi en nuestro nuevo héroe. Es cierto que le sobra un poco de prepotencia y arrogancia, pero siempre aplaudiremos a quien amargue a Gabriel y Pablo con su mera presencia lo destroza.

Pablo aún tiene que acostumbrarse a la idiosincrasia propia de Perfumerías De la Reina (la sección Brossard siempre será un añadido), pero apunta maneras. Es evidente su compromiso con el futuro de la empresa y es cuestión de tiempo que comprenda cómo funcionan las cosas en la colonia.

Pero, como decía antes, lo mejor de Pablo es que es un buen contrincante para Gabriel. No tiene el rencor personal de los De la Reina y tiene la capacidad profesional que el director de la empresa no tiene. De hecho, ya ha mostrado su valía ante París y no hay nada que haya molestado más a Gabriel que verse puenteado. Y eso a nosotros nos encanta. Pablo es un potencial rival para Gabriel ante Brossard por lo que su disputa va a ser muy interesante.

E igual de interesante es la vida doméstica de Pablo. Para ser exactos, lo que nos causa mucha curiosidad es su vida extramarital. Cuando lo conocimos, nos pareció el marido ejemplar y un padre exigente. Sin embargo, la entrada en escena de Marisol nos ha roto esa imagen. ¿Cómo es posible que un hombre que parece tan feliz y enamorado de su esposa tenga una amante? ¿Por qué terminó esa relación? ¿Cómo de peligrosa es Marisol para su matrimonio? ¿Qué consecuencias tendrá para Miguel el romance de su padre con la mujer que le gusta?

Hablando de Miguel,tanto él como su hermana Mabel también apuntan maneras. Algo nos dice que él va a tener mucho que decir en la colonia como médico y que se puede convertir en el mejor compañero de Luz. Ella tiene un carácter tan intenso que puede provocar más de un cataclismo en la tradicional Toledo. ¿Llegará a hacer buenas migas con las chicas de la tienda?

Una dependienta y un cantinero

Cloe y Valentina en el capítulo 491 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

La colonia también ha recibido a otros dos personajes de peso. Por un lado, Valentina (Ana Carlota Fernández), la nueva dependienta de la tienda. Aunque por ahora parece un poco distante con sus compañeras, seguro que con el tiempo se hace un hueco en su amistad. Tanto Carmen como Claudia pueden ser sus mejores aliadas para afrontar sus miedos.

Y casi podemos intuir cuál es la razón de su temor constante y continuo. Rodrigo, su marido, nos da tan mala espina como ternura nos inspira ella. Valentina está aterrada y, vista la protección que le da Cloe, parece que tiene buenos motivos para ello. Por ahora, la francesa es su principal línea de seguridad, pero no hay duda de que sus compañeras también la ayudarán en cuanto ella tenga la suficiente confianza para compartir su vida con ellas.

Otro que también va a tener que dar alguna explicación es Salva. Con él nos pasa exactamente lo mismo que a Tasio. Tendríamos que darle una oportunidad, pero la sombra de Gaspar es demasiado alargada como cantinero, como amigo, como consejero y como personaje. Pero hay que reconocer que Salva está poniendo mucho de su parte para hacerse con su propio espacio y merece que lo recibamos con los brazos abiertos.

Nos gusta el cariño con el que trata a Claudia, que ya se merece encontrar a alguien que la haga feliz, pero nos rechina un poco su hermetismo. ¿Qué oculta tras ese silencio? ¿Por qué es tan reacio a hablar de sí mismo?

Una nueva muy veterana

Manuela y Paula en el capítulo 492 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Y en la casa grande comprendemos muy bien a Manuela. A nosotros también nos está costando acostumbrarnos a Paula, aunque por distintos motivos. La gobernanta de la casa teme perder su estatus, pero para nosotros ha resultado un auténtico shock pasar de la discreta, prudente y silenciosa Tere al torbellino que es Paula.

Eso sí, como personaje apunta muchas maneras. ¿Conseguirán coexistir en armonía ella y Manuela? Ha simpatizado mucho con Tasio, ¿tenemos que preocuparnos por Carmen?

Los Salazar, Valentina, Salva y Paula son apenas unos recién llegados, por lo que todavía son casi unos desconocidos, pero lo poco que vamos sabiendo de ellos ya ha conseguido captar nuestra atención. ¿Cómo afectará su llegada al universo De la Reina? ¿Contribuirán al resurgimiento de la familia o serán una nueva fuente de problemas?