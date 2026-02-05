Nos lo cuenta
Testigo del origen de la ruina de Fernando Esteso: "No sabía llevar el dinero y los que había ahí le engañaron"
Antes de fallecer, Fernando Esteso confesaba que llegó a arruinarse tras su gran éxito en el mundo del cine. Una ruina que comenzó en Mazarrón, en un restaurante que tuvo que cerrar envuelto en deudas en 2007.
Fernando Esteso fallecía el domingo 1 de febrero en Valencia a sus 80 años. El humorista se marchaba dejando al mundo del cine roto y a su entorno desconsolado y pidiendo que se le reconozca como debe.
Antes de fallecer, Esteso confesó que, pese a todo el éxito que alcanzó, llegó a arruinarse. Todo comenzó en 2003, cuando Esteso abrió un restaurante en Mazarrón llamado Cabo Real, un local que tuvo que cerrar en 2007 debido a las deudas.
"No sabía llevar el dinero", nos cuenta un hostelero de la zona. Según este testigo, Esteso comía cada día allí y lo cerraba para organizar fiestas y eventos con amigos, una rutina que a la larga no le generaba beneficios.
Además, los socios de Esteso se habría aprovechado de su restaurante. "Los que había ahí gestionando el negocio lo engañaron también", confiesan, "se llevó todo lo que había un camarero que tenía ahí".
Una situación que le generó muchas deudas y que hizo que Esteso atravesara años de gran ahogo económico. ¡Dale al play para enterarte de todo!
