Testigo del origen de la ruina de Fernando Esteso: "No sabía llevar el dinero y los que había ahí le engañaron"

Fernando Esteso fallecía el domingo 1 de febrero en Valencia a sus 80 años. El humorista se marchaba dejando al mundo del cine roto y a su entorno desconsolado y pidiendo que se le reconozca como debe.

Antes de fallecer, Esteso confesó que, pese a todo el éxito que alcanzó, llegó a arruinarse. Todo comenzó en 2003, cuando Esteso abrió un restaurante en Mazarrón llamado Cabo Real, un local que tuvo que cerrar en 2007 debido a las deudas.

"No sabía llevar el dinero", nos cuenta un hostelero de la zona. Según este testigo, Esteso comía cada día allí y lo cerraba para organizar fiestas y eventos con amigos, una rutina que a la larga no le generaba beneficios.

Además, los socios de Esteso se habría aprovechado de su restaurante. "Los que había ahí gestionando el negocio lo engañaron también", confiesan, "se llevó todo lo que había un camarero que tenía ahí".

