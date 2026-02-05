Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

Testigo del origen de la ruina de Fernando Esteso: "No sabía llevar el dinero y los que había ahí le engañaron"

Antes de fallecer, Fernando Esteso confesaba que llegó a arruinarse tras su gran éxito en el mundo del cine. Una ruina que comenzó en Mazarrón, en un restaurante que tuvo que cerrar envuelto en deudas en 2007.

Esteso

Publicidad

Fernando Esteso fallecía el domingo 1 de febrero en Valencia a sus 80 años. El humorista se marchaba dejando al mundo del cine roto y a su entorno desconsolado y pidiendo que se le reconozca como debe.

Gritos Esteso

Antes de fallecer, Esteso confesó que, pese a todo el éxito que alcanzó, llegó a arruinarse. Todo comenzó en 2003, cuando Esteso abrió un restaurante en Mazarrón llamado Cabo Real, un local que tuvo que cerrar en 2007 debido a las deudas.

"No sabía llevar el dinero", nos cuenta un hostelero de la zona. Según este testigo, Esteso comía cada día allí y lo cerraba para organizar fiestas y eventos con amigos, una rutina que a la larga no le generaba beneficios.

Además, los socios de Esteso se habría aprovechado de su restaurante. "Los que había ahí gestionando el negocio lo engañaron también", confiesan, "se llevó todo lo que había un camarero que tenía ahí".

Una situación que le generó muchas deudas y que hizo que Esteso atravesara años de gran ahogo económico. ¡Dale al play para enterarte de todo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Esteso

Testigo del origen de la ruina de Fernando Esteso: "No sabía llevar el dinero y los que había ahí le engañaron"

La emocionante reacción de una espectadora a la sorpresa de Sonsoles Ónega: "¡Pero si te veo todas las tardes!"

La emocionante reacción de una espectadora a la sorpresa de Sonsoles Ónega: "¡Pero si te veo todas las tardes!"

Atrapados

Atrapados en Casarrubios del Monte (Toledo) por el temporal: "Tenemos niños y enfermos y esto no se puede consentir"

Sonsoles Ónega
En directo

Sonsoles Ónega pide disculpas en directo por su error: "Fue una evidente confusión"

Talavera de la Reina
Última hora

Prado, vecina de Talavera de la Reina, devastada por el temporal: "Ves tu casa que se inunda y no puedes hacer nada"

Lágrimas residencia
Temporal

Las lágrimas de un vecino de Arcos de la Frontera al recordar el desalojo de una residencia: "Lo hemos vivido como una catástrofe"

Las fuertes lluvias han obligado a desalojar a cerca de 4.000 personas. Andalucía continúa en alerta, mientras que los vecinos observan cómo la lluvia no cesa. Juan Carlos tenía a su madre en una residencia de mayores que, por suerte, pudo ser evacuada.

Psiquiatra Lucía Torres
Salud Mental

Una psiquiatra, tras el suicidio de tres hermanas al quitarles el móvil sus padres: "El peor castigo es no ser una sociedad protectora"

La prohibición a menores de 16 años de acceder a las redes sociales, anunciada, por Pedro Sánchez copa titulares en España. Lucía Torres, psiquiatra, analiza los efectos que tienen las nuevas tecnologías en los jóvenes tras un trágico suceso.

Roberto Leal

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Roberto Leal antes de entregar el bote en Pasapalabra

Ángeles se redime con la resolución de un panel por 750€ tras las pérdidas sufridas anteriormente

Ángeles se redime con la resolución de un panel por 750€ tras las pérdidas sufridas anteriormente

Un giro decisivo permite a Adrián quedarse con 5.000€ arrebatando el dinero a Lourdes

Un giro decisivo permite a Adrián quedarse con 5.000€ arrebatando el dinero a Ángeles

Publicidad