Xavi García Albiol: "Si existe ese complot del PP con jueces y fiscales, lo que tiene que hacer Sánchez es actuar judicialmente"

El alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus declaraciones sobre una supuesta actuación coordinada entre el Partido Popular, jueces y fiscales: Albiol ha asegurado que el líder del Ejecutivo "vive totalmente alejado de la realidad" y ha defendido que, si existen pruebas de ese presunto complot, el Gobierno debe acudir a los tribunales. Además, ha advertido de que España atraviesa "un momento muy delicado" debido a la desconfianza que el Ejecutivo está sembrando sobre las instituciones, a su juicio.

Reclama acciones judiciales si existen pruebas

García Albiol ha insistido en que las acusaciones contra jueces, fiscales y cuerpos policiales no pueden quedarse en simples declaraciones políticas. "Si hay alguna institución o responsables del Gobierno que están convencidos de que tienen pruebas de que hay jueces que actúan con criterios políticos, lo que tienen que hacer automáticamente es presentar una querella", ha señalado. El alcalde considera que corresponde al Ejecutivo actuar por la vía judicial en caso de disponer de evidencias y no cuestionar públicamente la labor de estos colectivos.

Pide ceses en el Gobierno y acusa al PSOE de desviar la atención

El dirigente popular también ha reclamado el cese inmediato del ministro del Interior y del ministro de Justicia. Según ha afirmado García Albiol, una parte de la ciudadanía "sabe perfectamente cuál es la estrategia del Gobierno del Partido Socialista", que, en su opinión, está intentando desviar la atención de otros asuntos mediante ataques a instituciones del Estado. Albiol ha advertido de que resulta especialmente grave que miembros del Gobierno "se dediquen a hablar mal de la Policía, de los fiscales o de los jueces", una situación que considera perjudicial para la estabilidad democrática.

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