CRISIS POLÍTICA
Xavi García Albiol: "Si existe ese complot del PP con jueces y fiscales, lo que tiene que hacer Sánchez es actuar judicialmente"
El alcalde de Badalona critica las acusaciones del presidente del Gobierno y reclama el cese de los ministros del Interior y de Justicia si no se aportan pruebas.
- Última hora del PSOE en directo: Se cumplen 8 años de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia e hizo caer al PP por corrupción
- Josep Borrell, sobre su dimisión y la actual crisis del PSOE: "Contra viento y marea, el Gobierno va a seguir"
- La exdiputada socialista Soraya Rodríguez carga contra un PSOE "acorralado por la corrupción": "El populismo chusquero debilita el Estado de Derecho"
- La denuncia del exfiscal Salvador Viada sobre el acoso a la jueza del hermano de Pedro Sánchez: "Buscan debilidades y preguntan por los hijos"
Publicidad
El alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus declaraciones sobre una supuesta actuación coordinada entre el Partido Popular, jueces y fiscales: Albiol ha asegurado que el líder del Ejecutivo "vive totalmente alejado de la realidad" y ha defendido que, si existen pruebas de ese presunto complot, el Gobierno debe acudir a los tribunales. Además, ha advertido de que España atraviesa "un momento muy delicado" debido a la desconfianza que el Ejecutivo está sembrando sobre las instituciones, a su juicio.
Reclama acciones judiciales si existen pruebas
García Albiol ha insistido en que las acusaciones contra jueces, fiscales y cuerpos policiales no pueden quedarse en simples declaraciones políticas. "Si hay alguna institución o responsables del Gobierno que están convencidos de que tienen pruebas de que hay jueces que actúan con criterios políticos, lo que tienen que hacer automáticamente es presentar una querella", ha señalado. El alcalde considera que corresponde al Ejecutivo actuar por la vía judicial en caso de disponer de evidencias y no cuestionar públicamente la labor de estos colectivos.
Pide ceses en el Gobierno y acusa al PSOE de desviar la atención
El dirigente popular también ha reclamado el cese inmediato del ministro del Interior y del ministro de Justicia. Según ha afirmado García Albiol, una parte de la ciudadanía "sabe perfectamente cuál es la estrategia del Gobierno del Partido Socialista", que, en su opinión, está intentando desviar la atención de otros asuntos mediante ataques a instituciones del Estado. Albiol ha advertido de que resulta especialmente grave que miembros del Gobierno "se dediquen a hablar mal de la Policía, de los fiscales o de los jueces", una situación que considera perjudicial para la estabilidad democrática.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- La tristeza del alcalde del municipio donde se han ahogado la madre y la abuela del niño de 5 años salvado por unos pescadores: "Es una zona peligrosa"
- "El presidente está políticamente muerto": Gómez de Liaño, sobre el presente y el futuro político de Pedro Sánchez
- "Sánchez se ve como un ser excepcional": el síndrome de Hubris, según el psiquiatra José Carlos Fuertes
Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.
Publicidad