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Lamine Yamal confiesa que temió perderse el Mundial: "Tenía miedo de recaer"

El futbolista reconoce que pensó en lo peor al lesionarse el bíceps femoral con el Barça.

Lamine Yamal, durante el entrenamiento en la Ciudad del Fútbol en Las Rozas

Lamine Yamal confiesa que temió perderse el Mundial | EFE

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Lamine Yamal ha reconocido que pasó momentos de angustia tras lesionarse el bíceps femoral de la pierna izquierda con el Barcelona al pensar que la dolencia podía apartarle del Mundial de 2026: "Me acuerdo de la secuencia en la que me lesiono, estaba rezando por dentro para que no fuera nada. Veía muy cerca el momento del Mundial; nunca había tenido una lesión de isquio, pero sabía que poco tiempo no era. Tenía miedo de que fuese grave y sobre todo de poder recaer y de poder perderme el Mundial", explicó en una entrevista concedida a los medios oficiales de la RFEF.

"Hace cuatro años jugaba en el poli de mi barrio y ahora voy a un Mundial, es una locura"

Lamine Yamal

Superado ese susto, el extremo azulgrana afronta la gran cita mundialista con máxima ilusión: "Por fin ha llegado el momento. Desde que acabó la Eurocopa, todos pensábamos en que llegara este día, y estamos todos muy ilusionados. Llegamos como la selección que somos, como los campeones de Europa e iremos a por todas".

El joven internacional también confesó cuánto ha imaginado levantar la Copa del Mundo: "Mil veces en mi habitación. El Mundial es lo más grande que tiene el fútbol".

La presión, un reto para Lamine

Lamine aseguró que el cansancio acumulado durante la temporada desaparece cuando piensa en la selección: "Es verdad que ayuda saber que vas a jugar un Mundial. La mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar".

Además, explicó cómo gestiona la presión que le acompaña desde su irrupción en la élite: "A mí me va mejor; cuando tu exigencia es más alta, subes tu nivel. Si mi exigencia fuera la de otro jugador, a lo mejor no estaría al nivel al que juego. Me gusta que sea así, me lo tomo como un reto y lo disfruto".

A ello le ha ayudado la madurez adquirida desde su debut: "En mi mente es como si llevara diez años jugando a fútbol pero en verdad llevo tres años y hace cuatro estaba jugando con ellos en el poli. Entonces un niño que jugaba hace tres años contigo ahora va a jugar un Mundial. Tiene que ser algo loco, muy loco".

Elogios a sus compañeros

El atacante quiso destacar la fortaleza colectiva de España y señaló varios nombres propios: "Si jugamos contra Francia y yo soy muy importante pero el equipo no está bien, no tenemos nada que hacer. Voy con esa ilusión, porque sé que tenemos una gran selección, de las mejores que hemos tenido. Tenemos jugadores muy importantes, empezando por Rodri, que es Balón de Oro; Oyarzabal, que para mí es 'top' delanteros del Mundial, me parece buenísimo y aparte que está con confianza; tenemos a Pedri, que me encanta verle jugar; Cucurella, que desde la Eurocopa parece otro... Tenemos una selección de grandes jugadores y en la portería tenemos a los tres mejores".

La fama y su admiración por Neymar

Lamine también habló sobre la cara menos agradable de la popularidad: "Me gustaría un montón" ser anónimo. "Pagaría muchísimo. Poder ir a tomar algo tranquilo, poder ir a pasear por Barcelona, por cualquier sitio... Yo creo que es lo único malo de nuestra vida".

Sin embargo, dejó claro que siempre tendrá tiempo para los más pequeños: "Cuando veo a un niño pequeño, sé que está viendo a su ídolo y no entiende que puedas tener un mal día. En ese momento tienes que parar y hacerte una foto. Cuando yo era pequeño, mi ídolo era Neymar, y yo me hubiese muerto por una foto con Neymar cuando era pequeño; si me hubieses dicho que fuera a Rusia en tren, hubiese ido a Rusia en tren por una foto con él. Empatizo mucho con ellos, están con su ídolo delante, quieren ser como él y quieren una foto con él".

Por último, contó cómo vive el Mundial su hermano pequeño: "No sabe exactamente qué es un Mundial, pero sabe que voy a jugar con España. Le gusta Neymar, le gusta Pedri, le gusta Raphinha y le gusto yo. Bueno, y Cristiano".

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