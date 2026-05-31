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Semana del 1 al 5 de junio

Avance semanal de Sueños de libertad: Beatriz, en el punto de mira tras aparecer el cadáver de Álvaro

Junto al cuerpo del camionero, la Guardia Civil descubre el chupete de Juanito que quedó olvidado en el coche.

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¡Esta semana se vienen curvas en Sueños de libertad!

Para empezar, la llegada de Félix, el abogado de Brossard, traerá consigo una triste noticia sobre el futuro de la fábrica que hará que Gabriel se plantee mudarse a París junto a Begoña. ¿Estará de acuerdo la enfermera?

Sin embargo, el abogado de la empresa francesa esconderá un gran secreto que puede hacer temblar a colonia. ¿De qué se tratará?

Además, Marta descubrirá un brazalete grabado con las iniciales de Fina y Bianca, este hallazgo levantará las sospechas de la hija de Damián que cree que solo alguien especial puede hacer un regalo como este. ¿Confesará Fina la verdad sobre su pasado en Argentina?

Marta y Fina en el capítulo 575 de Sueños de libertad
Marta y Fina en el capítulo 575 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Mientras tanto, Eduardo y Federico volverán a encontrarse en la colonia y tras una conversación llena de reproches, el nuevo proveedor de Damián le desvelará al chófer una impactante noticia. ¿De qué se tratará?

En otro orden de cosas, Don Agustín no cesará en su misión de incriminar a Nieves por la muerte del padre de Luz. Además, Pablo seguirá decepcionado con la enfermera, que temerá ser denunciada. ¿Descubrirá el resto de los Salazar la verdad que esconde su madre?

Nieves y Begoña en el capítulo 576 de Sueños de libertad
Nieves y Begoña en el capítulo 576 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Mientras, Mabel hará todo lo posible por intentar recuperar al cantinero, pero Salva no cambiará de opinión y seguirá creyendo que lo mejor que pueden hacer es separarse. ¿Podrán reconciliarse?

Además, los acercamientos entre Miguel y Claudia cada vez serán más frecuente y ya no podrán disimular la química que juntos desprenden. ¿Estarán aflorando los sentimientos entre ellos?

Por último, Gorito delatará a Álvaro como su cómplice en el robo de los camiones. Sin embargo, será demasiado tarde porque…¡descubrirán el cadáver de Álvaro junto al chupete de Juanito!

Tras este hallazgo, Gabriel no tardará en darse cuenta de que Beatriz está implicada en este asunto. ¿Le confesará la niñera la verdad? ¿Decidirá Gabriel denunciarla?

Gabriel en el capítulo 574 de Sueños de libertad
Gabriel en el capítulo 574 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

¡Menuda semana nos espera en Sueños de libertad! Descúbrelo de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

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