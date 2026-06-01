La tristeza del alcalde del municipio donde se han ahogado la madre y la abuela del niño de 5 años salvado por unos pescadores: "Es una zona peligrosa"

Una tarde familiar junto al agua acabó convirtiéndose en tragedia este domingo en Palencia. Dos mujeres, madre e hija, de 32 y 52 años, fallecieron ahogadas tras lanzarse al río para intentar rescatar a un niño de cinco años que había sido arrastrado por la corriente en una zona próxima a la presa de Venta de Baños.

El menor, que jugaba con una tabla de surf infantil de goma en una zona frecuentada por vecinos de la comarca, comenzó a tener dificultades para salir del agua. En ese momento, tanto su madre como su abuela se arrojaron al río para intentar auxiliarle. "Su madre y su abuela se lanzaron literalmente tras él para intentar ayudarle", relataron testigos presenciales.

Una corriente inesperada

Según las primeras informaciones, la familia se encontraba pasando la tarde en una zona de fácil acceso al agua, aunque no está habilitada para el baño. La temperatura rondaba los 30 grados y el lugar presentaba una apariencia tranquila. Sin embargo, la proximidad de la presa genera fuertes corrientes que pueden resultar peligrosas. "La zona aparentemente tranquila tiene unas corrientes muy fuertes que arrastraron en apenas segundos al niño", ha explicado Susana Ahijado, redactora que ha acudido al lugar de los hechos.

Las mismas fuentes señalan que la corriente terminó separando a las tres personas que estaban en el agua. La abuela fue desplazada hacia una de las márgenes, mientras que la madre y el menor fueron arrastrados hacia la orilla contraria.

El aviso a Emergencias

La primera llamada al servicio de Emergencias 112 se recibió a las 18:35 horas. Quienes dieron la voz de alarma informaron de que un menor había caído al agua y de que dos mujeres se habían lanzado para intentar rescatarlo. De inmediato se activó un amplio dispositivo de emergencia en el que participaron bomberos de la Diputación de Palencia, efectivos de la capital palentina, Guardia Civil y servicios sanitarios. Pocos minutos después, una segunda llamada confirmó la gravedad de la situación.

Intentos desesperados de rescate

Dos pescadores y otra familia que se encontraban en la zona trataron de ayudar a las víctimas. Sin embargo, la fuerza de la corriente dificultó enormemente cualquier intento de rescate. "Rápidamente trataron de socorrerlas, pero cuando llegaron a ellas era demasiado tarde", señalaron los testigos.

Todo ocurrió ante la mirada de varios familiares, entre ellos el tío del menor, que sufrió una fuerte crisis de ansiedad y tuvo que ser atendido por psicólogos antes de ser trasladado a un centro hospitalario.

El menor, fuera de peligro

El niño de cinco años logró sobrevivir al accidente y ya ha recibido el alta médica, según la información facilitada desde el lugar de los hechos. Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas de un suceso que ha conmocionado a la provincia de Palencia y que vuelve a poner el foco sobre los riesgos existentes en zonas fluviales no habilitadas para el baño.

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