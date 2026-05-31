El emotivo dúo de Antonio Orozco con este talent que cumple un sueño: “Eres el artista que más se escucha en mi casa”

Los primeros acordes de ‘Cuando nadie me ve’ de Alejandro Sanz resonaron en el plató de La Voz Kids para, automáticamente, despertar las alertas de los coaches. Luís regaló una emotiva interpretación de la canción y tanto Luis Fonsi como Antonio Orozco se dieron la vuelta. Ahora bien, el joven talent tenía claro con quién se quería ir.

Por mucho que Fonsi lo tentara con protagonizar un “momentazo” si se fuera con él, Luís estaba viviendo un sueño protagonizando un dúo con Orozco. Por lo que las probabilidades de que terminara en otro equipo eran más bien bajas (nulas, como bien se demostró poco después).

Coach y talent se subieron al escenario para entonar ‘Estoy hecho de pedacitos de ti’, regalando a los allí presentes una emocionante actuación. Aunque, si hay alguien que se emocionó especialmente, ese fue el propio Orozco: “Cuando una canción que escribí hace 20 años las cantan niños es un orgullo”.

Todo terminó en un gran abrazo entre ambos, dando pie a la hermosa confesión de Luís: “Que sepas que eres el artista que más tiempo se lleva escuchando en mi casa, 25 años”. Así, la joven estrella ha podido compartir micrófono con uno de sus ídolos y tener uno de esos recuerdos que ni otros 25 años podrán borrar.

Revive este momento de las cuartas Audiciones a ciegas dando play al vídeo de arriba.

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