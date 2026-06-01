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Mejores momentos | 1 de junio

Sergio consigue el “billete de avión” para su novia en el primer panel de La ruleta

Este malagueño ya puede poner rumbo al viaje de sus sueños, porque ha conseguido casi mil euros en el primer panel.

Sergio consigue el “billete de avión” para su novia en el primer panel de La ruleta

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Aficionado al cine, Sergio ha confesado en su presentación que le encantaría viajar al sudeste asiático, pero realmente el dinero que gane será para ir a Nueva York porque es el destino elegido por su novia.

Y seguramente vayan de viaje porque en el primer panel, el del atril azul ha conseguido casi mil euros, un dinerillo que le viene genial para uno de los billetes de avión: el de su novia, por supuesto.

“Tu novia ya puede ir a Nueva York, ahora faltas tú”, le dice Jorge Fernández entre risas. ¿Conseguirá también dinero suficiente como para comprar el otro billete de avión?

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