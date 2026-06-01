Para 4 personas
Caballa adobada con ensalada, de Karlos Arguiñano: "¡Cómo huele a Andalucía esta receta!"
Karlos Arguiñano ha elaborado esta receta con caballa, pero también la puedes hacer con otros tipos de pescado como la pescadilla.
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Para que el pescado quede más crujiente, cuando lo retires de la sartén, puedes colocarlo sobre una rejilla de cocina en lugar de sobre papel absorbente.
Ingredientes, para 4 personas
- 4 caballas limpias
- 250 ml de vinagre de vino blanco
- 250 ml de agua
- Harina + sémola de trigo fina para rebozar
- 1 lechuga
- 1 cebolleta
- Vinagre de manzana (para aliñar)
- Aceite de oliva virgen extra
- Aceite de oliva suave (para freír)
- Sal
- 1 cucharada de pimentón dulce
- 1 cucharada de pimienta negra (en grano)
- 2 cucharaditas de orégano seco
- 1 cucharadita de comino (en grano)
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 hoja de laurel
- Perejil
Elaboración
Corta las caballas en rodajas de 3-4 centímetros, ponlas en un bol y límpialas bien. Cambia el agua varias veces, hasta que salga clara. Escurre el pescado y resérvalo.
Pon en una picadora o mortero el pimentón, los granos de pimienta, el orégano, el comino, el ajo en polvo, 1 cucharadita de sal y la hoja de laurel. Pica todo y pásalo a un bol grande. Agrega el agua y el vinagre de vino, y mezcla. Introduce el pescado, tapa con film de cocina y deja que repose en el frigorífico durante 24 horas.
Transcurrido ese tiempo, saca los trozos de caballa a una fuente y sécalos con papel absorbente de cocina.
Mezcla en un bol la misma cantidad de harina y de sémola. Reboza los trozos de caballa en esta mezcla y, con ayuda de un colador, retira el exceso de rebozado. Calienta abundante aceite en una sartén (unos 200 ml) y fríe el pescado a fuego fuerte, vuelta y vuelta, hasta que esté dorado y crujiente.
Limpia la lechuga y corta la cebolleta en juliana.
Pon todo en un bol y aliña con sal, vinagre de manzana y aceite al gusto. Mezcla bien.
Sirve 4-5 trozos de caballa en cada plato y acompaña con la ensalada. Decora con una hoja de perejil.
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