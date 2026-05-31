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Avance | Una nueva vida

Los Korhan, víctimas de una estafa: esta noche, un escándalo sin precedentes sacude a la familia

En el capítulo de esta de Una nueva vida, los gritos de Halis retumban en cada rincón de la mansión al descubrir la peor de las pesadillas: ¡las joyas que Ferit tiene en sus manos son falsas, lo han estafado en su cara!

Una nueva vida

Los Korhan, víctimas de una estafa: esta noche, un escándalo sin precedentes sacude a la familia

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Halis no da crédito y pierde los nervios con Ferit tras confirmar que han sido estafados: "Son falsas, ¡pedazo de inútil!". Ferit está en shock, insiste en que él mismo las revisó una por una, pero el daño ya está hecho. El patriarca está fuera de sí, consciente de que si esto sale a la luz, el prestigio de los Korhan se hunde para siempre.

Mientras todo esto ocurre, Seyran y Suna entran en la habitación, preocupadas por los gritos. La mayor de las Sanli sufre un ataque de tos al entender que firmaron los papeles para hipotecar la mansión y, tras este fraude, ¡pueden perderlo todo!

Ferit besa a Seyran antes de confesarle que puede dejar a los Korhan en la calle

¿Cómo van a devolver el dinero? La tensión se corta con un cuchillo y nadie sabe cómo podrán salir airosos de esta. No te pierdas el capítulo. Esta noche a las 22:00 h en Antena 3. Si no puedes esperar, ¡ya está disponible en atresplayer!

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