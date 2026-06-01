La exdiputada socialista Soraya Rodríguez carga contra un PSOE "acorralado por la corrupción": "El populismo chusquero debilita el Estado de Derecho"

La moción de censura es una de los temas que rondan en los discursos de la oposición del Gobierno y en alguna formación de la coalición ante el contexto político actual del país. En concreto del PSOE, que se encuentra en el punto de mira ante las últimas investigaciones que han salido a la luz y que señalan a varios de sus miembros.

Este lunes ha conectado con 'Espejo Público' la que fue portavoz y parlamentaria socialista Soraya Rodríguez, quién se desmarcó del partido por diferencias con el mismo. Ahora, recuerda al presidente del Gobierno que "el socialismo democrático ha de defender el Estado de Derecho", algo que diferencia del "populismo chusquero" que le atribuye, el cual considera que "lo deslegitima".

"El 'sanchismo' debilita la democracia"

Rodríguez objeta que el jefe del Ejecutivo "debilita la democracia" criticando la independencia del poder judicial y cuestionado instituciones importante para el país. "Es impresentable que se haga desde el Gobierno, y más desde uno acorralado por gravísimoscasos de corrupción", añadía.

Mostrando una postura totalmente alejada de lo que a día de hoy conforma el partido del que era militante, la exportavoz del Gobierno considera "legítimo" el planteamiento de una moción de censura, tal y como ha sustentado la oposición últimamente ante los últimos escándalos atribuidos a los socialistas. En concreto, decía: "que la oposición se plantee una moción de censura es tan legítimo como que él lo hiciese ante Rajoy porque, en ese momento, se exigía una responsabilidad política al que era presidente y a un Gobierno en sí mismo".

Una moción durante la que ella era diputada y que, según apunta, "se presentaba por higiene democrática y por responsabilidad política" ante la condena por el caso Gürtel, en el que el PP aparece como participe a título lucrativo.

"La coalición independentista no apoya la moción de censura por interés"

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña y líder del PSC, expresaba recientemente que Sánchez era un "referente moral" para él y se desmarcaba de mostrar apoyo a la moción de censura. Algo que para Rodríguez es un "indudable aprovechamiento" de la situación de "debilidad" del país, una posición que en cierto modo entiende, pero no comparte.

"Toda la coalición de izquierda independentista soberanista que no cree en España como un sujeto político sabe que lo mejor parasus intereses es tener al gobierno con respiración asistida para poder ir sacando tajada de la situación", remarcaba la exparlamentaria socialista.

Asimismo, Rodríguez apela a las promesas de Sánchez de que "nunca iba a gobernar en minoría dejando en manos de independentistas la gobernabilidad del país" para apuntar que no cumplió con su palabra. "El tiempo nos dio la razón", manifestaba a la vez que subrayaba haber sido de las pocas personas que se quedó en el grupo parlamentario denunciándolo.

"Sánchez tiene el total control del PSOE"

Cargando de nuevo contra la situación actual del que fue su partido se quejaba de que "el PSOE ha sido desmontado desde dentro". Unas acusaciones con las que explica el hecho de que Sánchez desacredite Justicia con 'lawfare', algo que califica de "majadería".

"Al presidente del Gobierno no le gusta que le controlen, por eso dentro del partido lo controla todo él y pretenden controlar también lo externo", cerraba la exsocialista en referencia a la trama de las 'cloacas' y a la presunta financiación del partido al mismo tiempo que reclamaba responsabilidad política.

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