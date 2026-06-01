Investigación al PSOE
Última hora del PSOE, en directo: Hoy se cumplen 8 años de la moción de censura que trajo a Sánchez a la presidencia e hizo caer al PP por la corrupción
Sigue en directo online la actualidad política y los casos de corrupción que asedian al Gobierno.
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Si echamos la vista atrás, exactamente al 1 de junio de 2018, el panorama político que nos encontramos era muy diferente aunque con una similitud importante. Ese día Pedro Sánchez llegaba a la presidencia del Gobierno al triunfar la moción de censura contra Mariano Rajoy. El PP caía por la corrupción. Ocho años después, la situación del PSOE es bien distinta, pero con una coincidencia, el terremoto judicial que asedia al PSOE.
La semana pasada fue la más dura con la impactante imagen de la UCO entrando en Ferraz. Esos agentes buscaban indicios de la presunta trama liderada por Santos Cerdán con Leire Díez como 'fontanera' de cara a desactivar las causas judiciales que rodeaban al partido y al entorno del presidente.
La difusión del sumario parece hoy inminente. Mientras, en Badajoz, continúa el juicio contra el hermano del presidente. David Sánchez tendrá que declarar el jueves. En la primera sesión, su abogado pidió la nulidad del caso sin éxito. Hoy será el turno de testigos clave sobre el presunto 'enchufe'. El tribunal va a escuchar a los directores de los dos conservatorios que debía coordinar al hermano del presidente del gobierno.
La Audiencia Nacional ha extendido esta semana su investigación sobre gastos del PSOE desde que lo lidera el presidente del Gobierno, al requerir información sobre la gestión de los efectuados también en 2025 y que se suma al periodo 2017-2024, sobre el que ya indagaba. Asimismo, ha puesto el foco en su plan de "prevención de delitos", del que ha requerido una copia al partido.
Pedro Sánchez, ha afirmado que el PSOE "puede tropezarse" al ser un "proyecto humano" pero ha anunciado su intención de seguir gobernando "hasta 2027 y más allá" frente a una "oposición marrullera" que busca "derribar" al Ejecutivo "con malas artes".
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Última hora del PSOE, en directo | Page: "Que algunos tengan problemas no significa que España sea un Estado fallido"
Al PSOE le rodean los casos judiciales: el hermano de Sánchez, su mujer, Leire Díez, Santos Cerdán... Sin embargo, el presidente del Gobierno no hace mención de ellos en sus intervenciones públicas.
En su lugar insiste en que existe una conjura para derribar su Gobierno de coalición progresista: "Lo que no vamos a permitir esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra".
Dentro del socialismo, Emiliano García-Page, choca en contra de la corriente del partido. "Que algunos tengan problemas no significa que España sea un Estado fallido", aseguró.
Última hora del PSOE, en directo | Se reanuda el juicio de David Sánchez
Este lunes, a las 09:30 horas, se reanuda el juicio al hermano de Pedro Sánchez, con la resolución de las cuestiones previas planteadas por los abogados. Su abogado pidió la "nulidad parcial" el pasado jueves, día en que comenzó el juicio.
David Sánchez, junto con otros diez investigados, está acusado de haber sido contratado ilegalmente en la Diputación de Badajoz en 2017.
Última hora del PSOE, en directo | Hundimiento del PSOE en territorios estratégicos
No solo es el ánimo del Partido Socialista y sus votantes el que está bajo. La intención de voto al PSOE también estaría bajo mínimos y lo haría además en comunidades que son clave en los resultados globales.
De celebrarse hoy elecciones generales, la formación de Pedro Sánchez se dejaría, a lo largo del último año, en torno a cinco puntos porcentuales en las federaciones de la Comunidad Valenciana, Baleares. Algo más, cerca de seis en Navarra, y más de tres en Castilla- La Mancha y Asturias, únicos territorios junto a Cataluña que gobiernan los socialistas.
Última hora del PSOE, en directo | El PP coge las riendas del caso Zapatero
La acusación popular iniciada contra José Luis Rodríguez Zapatero estará encabezada por el Partido Popular. En el proceso abierto contra el expresidente en el que también se encuentra Vox, el juez Calama considera que los populares ejercen "una más relevante implantación institucional" de entre las ocho acusaciones.
Última hora del PSOE, en directo | El Partido Socialista puede ser imputado como persona jurídica
Durante el requerimiento llevado a cabo por la UCO en la sede del PSOE, los agentes solicitaron el Programa de Cumplimiento Normativo a la organización y la identificación del responsable en el ejercicio 2024- 2025.
Los presuntos pagos a Leire Díez están bajo la lupa de la unidad de la Guardia Civil. La 'fontanera' del PSOE habría recibido pagos a razón de 4.000 euros al mes, teóricamente por sus gestiones para obstaculizar causas judiciales contra el partido, y el entorno de Pedro Sánchez, y desprestigiar a sus responsables.
Última hora del PSOE, en directo | El PSOE pierde 2 millones de votos
Según la encuesta que publica hoy el periódico La Razón, la debacle del PSOE se confirmaría de celebrarse hoy elecciones generales.
Pedro Sánchez descarta el adelanto electoral y este sondeo no le convencerá de hacerlo. El Partido Socialista obtendría el 25,1% de los votos, traducido a entre 100 y 103 escaños, y cerca de dos millones de votos menos que en las elecciones celebradas en verano de 2023. Significarían los terceros peores resultados del PSOE en la historia de la democracia.
Última hora del PSOE, en directo | "La oposición marrullera"
Pedro Sánchez, consciente de la difícil situación del presente y el futuro inmediato del Partido Socialista, busca 'aire' para la formación. El presidente ha pedido "tiempo" a sus socios de Gobierno y en el Congreso, para llevar a término la legislatura.
Insiste en que existe una campaña para "derribar el Gobierno con malas artes" de la que participaría una "oposición marrullera".
Última hora del PSOE, en directo | De la moción de censura a un calvario judicial
El levantamiento del secreto sobre el sumario del caso de las llamadas cloacas del PSOE que implica a Leire Díez promete hacer de esta semana una de las más difíciles que recuerdan en la formación con sede en Ferraz.
La coincidencia de esta causa junto con el escándalo del expresidente Zapatero, o la reanudación del proceso que investiga si la plaza del hermano de Pedro Sánchez fue creada 'a medida', no parecen mermar la confianza del presidente del Gobierno, quien este mismo fin de semana reafirmaba su intención de llevar a término la legislatura "hasta 2027 y más allá".
El Gobierno de Sánchez, que comenzó hace justo 8 años, desalojando al de Mariano Rajoy por sus caso s de corrupción, está ahora rodeado de procesos judiciales.
Última hora del PSOE, en directo | La ejecutiva del PSOE, en vilo
El Partido Socialista se reúne hoy en su primera Comisión Ejecutiva tras la entrada de los agentes de la UCO a la sede de Ferraz.
A lo largo de la semana se prevé que el sumario del caso Leire Díez vea la luz, en lo que puede ser el detonante de un nuevo escándalo que golpee la línea de flotación del PSOE.
La comparecencia de la portavoz socialista Montse Mínguez ante la prensa está prevista para las 13:00 horas y la expectación será máxima de conocerse ya el escrito judicial.
Última hora del PSOE, en directo
Para la jornada de hoy están citados 15 testigos a declarar; el martes día 2 declararán otros 15 testigos, mientras que el miércoles 3 de junio, será el turno de cuatro testigos más y de nueve agentes de la Guardia Civil. Ya el jueves, 4 de junio, tendrían lugar las declaraciones de los once investigados.
Última hora del PSOE, en directo | Hoy se reanuda el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez
Hoy se reanuda en Badajoz el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez y otros diez investigados, por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017. Los abogados de las diferentes defensas realizaron sus peticiones, en el caso del letrado de David Sánchez, Emilio Cortés, pidió la nulidad del juicio porque su raíz estaba "podrida" y sus delitos han prescrito. Sobre las cuestiones previas planteadas la semana pasada deberá pronunciarse la sala a las 9:30 horas. Una vez resueltas, "en el caso de que hubiera que continuar el juicio", éste se reanudaría a las 10:00 horas.
Última hora del PSOE, en directo | Santos Cerdán, en el centro de las investigaciones al PSOE
En el centro del huracán, la figura de Santos Cerdán. El que fue secretario de Organización del PSOE está en el punto de mira de los investigadores desde que el año pasado se le relacionó con presuntos amaños de obras públicas, en una de las ramas del 'caso Koldo'. Un año después, también se le sitúan como supuesto cabecilla de las presuntas irregularidades en contratos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y en una supuesta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno.
Última hora del PSOE, en directo | 8 años de la llegada de Sánchez a la presidencia
Hoy se cumplen 8 años de la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia. El 1 de junio de 2018 triunfaba la moción de censura que derribó a Mariano Rajoy. El PP caía por la corrupción. La situación del PSOE de aquel entonces nada tiene que ver con la del partido de hoy en día, sin embargo, en la actualidad política, la corrupción sigue siendo el problema principal que asedia al actual Gobierno.
Última hora del PSOE, en directo | Sánchez quiere gobernar "hasta 2027 y más allá"
En medio del terremoto político. Pedro Sánchez repite su intención de seguir gobernando "hasta 2027 y más allá" frente a una "oposición marrullera" que busca "derribar" al Ejecutivo "con malas artes". "Yo en muchas ocasiones veo a la derecha y a la ultraderecha, no solamente la política también la mediática, y da la sensación de que no nos conocen. El socialismo democrático puede tropezarse, somos un proyecto humano y, por tanto, podemos tener esos tropiezos, pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos".
Última hora del PSOE, en directo | El sumario de la 'trama de las cloacas' podría conocerse de forma inminente
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la actualidad política. La difusión del sumario de la llamada trama de las cloacas podría conocerse de forma inminente.
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