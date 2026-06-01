Última hora del PSOE, en directo: Hoy se cumplen 8 años de la moción de censura que trajo a Sánchez a la presidencia e hizo caer al PP por la corrupción

Si echamos la vista atrás, exactamente al 1 de junio de 2018, el panorama político que nos encontramos era muy diferente aunque con una similitud importante. Ese día Pedro Sánchez llegaba a la presidencia del Gobierno al triunfar la moción de censura contra Mariano Rajoy. El PP caía por la corrupción. Ocho años después, la situación del PSOE es bien distinta, pero con una coincidencia, el terremoto judicial que asedia al PSOE.

La semana pasada fue la más dura con la impactante imagen de la UCO entrando en Ferraz. Esos agentes buscaban indicios de la presunta trama liderada por Santos Cerdán con Leire Díez como 'fontanera' de cara a desactivar las causas judiciales que rodeaban al partido y al entorno del presidente.

La difusión del sumario parece hoy inminente. Mientras, en Badajoz, continúa el juicio contra el hermano del presidente. David Sánchez tendrá que declarar el jueves. En la primera sesión, su abogado pidió la nulidad del caso sin éxito. Hoy será el turno de testigos clave sobre el presunto 'enchufe'. El tribunal va a escuchar a los directores de los dos conservatorios que debía coordinar al hermano del presidente del gobierno.

La Audiencia Nacional ha extendido esta semana su investigación sobre gastos del PSOE desde que lo lidera el presidente del Gobierno, al requerir información sobre la gestión de los efectuados también en 2025 y que se suma al periodo 2017-2024, sobre el que ya indagaba. Asimismo, ha puesto el foco en su plan de "prevención de delitos", del que ha requerido una copia al partido.

Pedro Sánchez, ha afirmado que el PSOE "puede tropezarse" al ser un "proyecto humano" pero ha anunciado su intención de seguir gobernando "hasta 2027 y más allá" frente a una "oposición marrullera" que busca "derribar" al Ejecutivo "con malas artes".

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