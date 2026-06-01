La denuncia del exfiscal Salvador Viada sobre el acoso a la jueza del hermano de Pedro Sánchez: "Buscan debilidades y preguntan por los hijos"

Las últimasinvestigaciones que afectan al PSOE han provocado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronuncie al respecto. El jefe del Ejecutivo ha señalado estos "tropiezos" para insinuar una posible estrategia de la oposición, a la que tilda de "marrullera", para llegar al poder: "Quien llega al Gobierno es quien más votos suma y no quien busca atajos".

Ante estas últimas declaraciones, el exfiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada ha querido responder con contundencia y defender su sector.

"La conspiración es ridícula y falsa"

"Esta campaña que esta sufriendo un sector de la judicatura por parte de altos cargos del partido socialista que apuntan a una conspiración de jueces es absolutamente ridícula y falsa", recalcaba Viada. Algo sobre lo que subrayaba: "no han denunciado".

El exfiscal, que ponía en valor la carrera judicial, decía que es "honesta" y que "no hace otra cosa que no sea aplicar la ley".

"Los jueces fueron prudentes"

Al mismo tiempo, Viada ponía sobre la mesa lo que para él era "un test muy claro respecto a que todo esto es una farsa". Para ello, explicaba que las elecciones andaluzas el 17 de mayo se celebraron "como si no hubiese habido una investigación en curso y presuntamente concluida sobre el expresidente Zapatero y sobre una especie demafia que se crea en el seno del partido socialista para influir en jueces y fiscales descarrilando sumarios".

"¡¿Estos de qué van?!", recriminaba el fiscal a los miembros socialistas que han hecho estas acusaciones. Asimismo, exponía indignado que si se hubiesen publicado las investigaciones previo a las elecciones de Andalucía, "hubierandevastado el resultado electoral".

"Buscan las debilidades de los jueces"

El que fuese fiscal del Tribunal Supremo apunta a lo que "parecía una tergiversación" en referencia al inicio de la presunta trama de influencia sobre fiscales y jueces por parte de miembros socialistas. Lo hace para rechazar esta idea: "hemos visto otras cosas".

En este marco, Viada denuncia el acoso que ha sufrido la jueza Biedma, magistrada que ha enviado al banquillo al hermano de Sánchez. "Ahora buscan debilidades y preguntan por los hijos", cerraba el exfiscal evidenciando la implicación de los miembros del PSOE señalados.

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