Emme, le hije de Jennifer Lopez, se cambia de nombre en su graduación: el apoyo del hijo de Ben Affleck y la ausencia de Marc Anthony

Le hije de Jennifer Lopez, Emme, ha vivido un momento importante en su vida al graduarse del instituto. Ahora, sus planes pasan por asistir a la universidad en otoño para estudiar teatro y artes plásticas.

Al acto no faltó Jennifer Lopez ni sus seres queridos, entre los que se encontraron su abuela Guadalupe Rodríguez, su hermano gemelo Max y su hermanastro Samuel, hijo de Ben Affleck y Jennifer Garner, demostrando una vez más que ambas familias están muy unidas a pesar del divorcio de las estrellas.

Eso sí, quien aparentemente sí faltó fue el padre de Emme, Marc Anthony.

Sin embargo, una de las cosas que más llamaron la atención fue el supuesto cambio de nombre que ha realizado Emme.

Tal y como ha desvelado Page Six, den una publicación de marzo compartida por una cuenta de Instagram dedicada a documentar las decisiones universitarias de los estudiantes de último año de Windward, Emme apareció con el nombre de "Oskar Muñiz".

"¡Oskar a Sarah Lawrence! ¡No más viajes improvisados a Nueva York porque vivirá allí! Menos mal que está a solo unas horas de Stagedoor. ¡Vamos Gryphons! ¡¡¡Felicidades!!!", han escrito en el post de Instagram, revelando la universidad a la que asistirá y etiquetando al perfil privado de Oskar en la red social.