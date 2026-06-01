"El presidente está políticamente muerto". Hablamos con Gómez de Liaño sobre el presente y el futuro político de Pedro Sánchez

El exmagistrado de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño, ha participado este lunes en Espejo Público, el programa de Susanna Griso, donde ha analizado la situación judicial que rodea al PSOE y las distintas investigaciones que afectan al entorno político de José Luis Rodríguez Zapatero. A las puertas de conocerse nuevos detalles del denominado 'caso Leire' y después de que días atrás se levantara el secreto de sumario de otra de las investigaciones que afectan al entorno del expresidente socialista, Gómez de Liaño ha sido preguntado por la dimensión de los acontecimientos.

¿Se trata de una "lluvia fina" o de una auténtica tormenta sobre Ferraz? El jurista ha evitado aventurar conclusiones definitivas, pero sí ha mostrado su preocupación por algunas de las circunstancias que se están conociendo: "Creo que se trata de una situación que el magistrado Pedraz describe y define y queda mucho por caminar en este procedimiento", ha afirmado. Gómez de Liaño ha querido precisar que hablaba "no como magistrado que fui, sino como abogado y como aprendiz constante de jurista".

A partir de ahí, ha lanzado una seria advertencia: "Me parece que, si esto se confirma, la persecución a los jueces es una situación que describe una verdadera crisis de la democracia". En su opinión, "amenazarles de forma velada y no tan veladamente no puede ser". Por ello, ha pedido confianza en la actuación judicial: "Hay que confiar en la actuación del juez instructor, pese a las críticas que pueda levantar, aunque no le han de preocupar mucho al juez Pedraz".

"El presidente ha muerto"

Durante la entrevista también ha salido a relucir la tribuna publicada por Gómez de Liaño este fin de semana en ABC, bajo un título tan rotundo como significativo: El presidente ha muerto. Preguntado sobre si España asiste a un posible fin de ciclo político para Pedro Sánchez, el exmagistrado ha sido especialmente duro con el presidente del Gobierno: "Sánchez lleva presentando una egolatría política, desde hace tiempo, que cabalga entre el autismo y el narcisismo y abrigan tres de los pecados capitales: la vanidad, la soberbia y la codicia", ha sostenido.

La defensa de Julio Martínez y el silencio como estrategia

La conversación también se ha centrado en la defensa jurídica de Julio Martínez, empresario vinculado al entorno de Zapatero y cuya representación legal asume actualmente el despacho de Gómez de Liaño, donde trabaja también la exfiscal Márquez de Prado. Sobre la estrategia procesal que seguirá su cliente, el abogado ha evitado ofrecer detalles. "Sobre el fondo de este asunto, estamos sometidos al secreto profesional y en este punto la mejor palabra que puedo decir es la que quede por decir", ha señalado.

Preguntado por si recomendaría a Martínez colaborar con la Justicia, Gómez de Liaño ha sorprendido con una respuesta tajante: "No. Lo que le diría al señor Julio Martínez Martínez es que no me mencionara como abogado". A continuación, ha defendido la prudencia como mejor fórmula en procedimientos de este tipo. "La evolución del procedimiento irá viendo la estrategia de unos abogados y otros. Lo mejor en estos casos es guardar absoluto silencio", ha añadido.

Qué espera de la declaración de Zapatero

Respecto a la próxima declaración judicial de José Luis Rodríguez Zapatero, Gómez de Liaño cree que la petición de aplazamiento presentada por su defensa puede ser un indicio de que el expresidente está dispuesto a responder. "Intuyo que si su abogado ha pedido el aplazamiento es que está dispuesto Zapatero a declarar a las preguntas", ha explicado. Sin embargo, ha matizado que todavía quedan incógnitas por despejar. "Habrá que ver si a las preguntas del magistrado Calama, seguro. A la del fiscal, quizás también. A las preguntas de las acusaciones particulares, no lo sé. Y a las preguntas del resto de defensas, tampoco lo sé".

Las posibles medidas cautelares

Sobre la posibilidad de que el juez pueda acordar medidas cautelares tras esa declaración, el exmagistrado ha recordado su posición histórica respecto a la prisión preventiva. "Yo siempre he estado en contra de la prisión preventiva por ser una medida cautelar muy extrema, hasta tal punto que no la considero oportuna salvo en excepciones muy singulares", ha afirmado. Además, ha expresado su confianza en el instructor del caso: "El señor Calama es un gran magistrado en el que hay que confiar y recomendar a los adversarios que se abstengan de cualquier tipo de reproche". La entrevista ha concluido con una última cuestión: si Zapatero podría intentar atribuir la responsabilidad de los hechos investigados a Julio Martínez. Gómez de Liaño ha evitado entrar en especulaciones. "Ni lo sé ni lo intuyo. Me abstengo de hacer cualquier tipo de confabulación", ha zanjado.

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