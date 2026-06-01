El periodista David Vigario revela el calvario de la jueza del caso del hermano de Sánchez: "Es posible que Hacienda también le acosara"

"Beatriz Biedma, la juez del 'hermanísimo' que resistió el acoso de la cloaca y fue vigilada hasta en el colegio de sus hijas", firmaba así el periodista de 'El Mundo' David Vigario las nuevas informaciones relacionadas con el presunto entramado financiado por el PSOE, donde se pretendía influir sobre jueces y fiscales que instruían causas relacionadas con el partido y el Gobierno.

El periodista interviene en 'Espejo Público' para ampliar estas informaciones que sorprenden a los colaboradores del programa y que Susanna Griso tilda de "escandalazo".

Dos personas, previamente ya enfrentadas a la juez, contratadas

El presunto entramado señala a la 'cloaca' del PSOE, quien trató de introducirse en la causa del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, en una especie de caballo de Troya. Según explica, contactó con personas que pudieran estar "enfrentadas a la juez para sustraer información perjudicial y, de ese modo, poder desacreditarla".

Concretamente, pone el foco sobre el expresidente del Badajoz Joaquín Parra, condenado a prisión por una trama de hidrocarburos, y el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada, apartado de la carrera judicial tras ser condenado por amenazas a su exmujer. Ambos, según detalla Vigario, investigaron a la jueza con motivo de haber formado parte de sus procedimientos: Parra de manera externa y Sáenz de Tejada trataba de "derribar la causa" desde dentro.

La jueza, en un primer momento, era desconocedora de lo que ocurría tras ella: el seguimiento de toda su rutina y la de su entorno más cercano, donde incluso se llegó a hablar con sus vecinos. Vigario explica que se puso en "sobrealerta" cuando se conoció la investigacióny salieron a la luz audios de personas vinculadas a la Justicia en Extremadura.

¿Hacienda tras Biedma?

Asimismo, hay indicios que hacen dudar a Biedma de que Hacienda también estaba tras ella. La jueza no comprende porque siendo trabajadora del Estado ha recibido más de siete requerimientos de la Agencia Tributaria en el último año.

Según expone el periodista, otro dato que le hace sospechar es que "a Hacienda se le pidió si podía investigar la vivienda del hermano de Sánchez en Elvas, para confirmar si vivía allí o no, y envió un informe sin firma". Ante este hecho, la jueza confiesa que es la primera vez que le ocurre.

Un presunto acoso que ya está judicializado, pero que Cristóbal Soria, sorprendido, lo considera "más apropiado de una dictadura que de una democracia como la española". El colaborador Rubén Amón, subrayando la gran magnitud de lo denunciado, dice: "esta es una causa mayor que por la que se le está juzgando a David Sánchez".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.