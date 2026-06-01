Jorge Fernández ilumina a Pedro con un consejo que le hace ganar más de mil euros

Mirari ha tenido la mala suerte de caer en el Se lo doy, cosa que ha beneficiado por completo a Pedro que, sin comerlo ni beberlo, se ha colocado con 950 euros en su marcador.

Pero, aunque la del atril rojo ha continuado jugando, ha sido por poco tiempo: una Quiebra ha dejado la suerte en manos de Pedro. Sin embargo, el concursante del atril amarillo no conseguía ver la última palabra.

Ha sido un consejo de Jorge Fernández lo que ha iluminado a Pedro para descubrir la palabra que no terminaba de encajar: “Si la empiezas a leer, ¿no te sale sola?”. Justo en ese momento el del atril amarillo lo ha visto claro. ¡Bravo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas