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Mejores momentos | 1 de junio

Jorge Fernández ilumina a Pedro con un consejo que le hace ganar más de mil euros

Los concursantes han estado un buen rato bloqueados con la última palabra del panel.

Jorge Fernández ilumina a Pedro con un consejo que le hace ganar más de mil euros

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Mirari ha tenido la mala suerte de caer en el Se lo doy, cosa que ha beneficiado por completo a Pedro que, sin comerlo ni beberlo, se ha colocado con 950 euros en su marcador.

Pero, aunque la del atril rojo ha continuado jugando, ha sido por poco tiempo: una Quiebra ha dejado la suerte en manos de Pedro. Sin embargo, el concursante del atril amarillo no conseguía ver la última palabra.

Ha sido un consejo de Jorge Fernández lo que ha iluminado a Pedro para descubrir la palabra que no terminaba de encajar: “Si la empiezas a leer, ¿no te sale sola?”. Justo en ese momento el del atril amarillo lo ha visto claro. ¡Bravo!

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