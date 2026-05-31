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De la euforia de Pablo Rivero al cumpleaños de María Parrado: descubre todo lo que no se vio de la séptima gala

Los concursantes nos han regalado momentos únicos durante la grabación de la gala y varios nos han hecho alguna confesión inesperada.

De la euforia de Pablo Rivero al cumpleaños de María Parrado: descubre todo lo que no se vio de la séptima gala

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La séptima gala de Tu cara me suena nos ha regalado momentos únicos: la imitación de Adele de Martín Savi, el encuentro de Chenoa con Rafa de La Unión, Cristina Castaño cantando en gallego… ¡y mucho más!

Durante los parones de la grabación de esta gala hemos podido hablar con todos los concursantes para conocer cómo se encontraban realmente y en todos hemos podido ver lo bien que se lo han pasado. “Ha sido un lujo que haya salido bonito”, nos contaba Cristina Castaño emocionada.

Además, lo que no se vio durante la gala fu que ese día era el cumpleaños de María Parrado y los asistentes a plató le cantaron cumpleaños feliz. ¡Descubre todo lo que te has perdido de la séptima gala en el vídeo de arriba!

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