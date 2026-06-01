Ñoquis caseros con salsa de queso azul, de Joseba Arguiñano: con mucho sabor y fundamento

Para hacer los ñoquis, es preferible cocer las patatas enteras y con piel. Esto evita que absorban demasiada agua y se necesite menos harina a la hora de hacer la masa.

En cuanto los ñoquis floten en el agua de cocción, retíralos para evitar que cojan exceso de humedad.

Ingredientes, para 4 personas

2 patatas cocidas (250 g)

80 g de harina tamizada + 30 g para espolvorear

1 yema de huevo

75 g de parmesano reggiano rallado

2 dientes de ajo

2 lonchas gruesas de panceta

75 g de queso azul

150 ml de nata líquida

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta negra

1 nuez moscada (opcional)

Perejil

Ingredientes Ñoquis con salsa de queso azul | antena3.com

Elaboración

Para hacer los ñoquis, pela las patatas, trocéalas, ponlas en un bol y aplástalas con un tenedor o con un machacapapas. Introduce la harina, el queso parmesano, la yema de huevo y una pizca de nuez moscada recién rallada (opcional). Mezcla bien, hasta conseguir una masa manejable, que no se pegue a los dedos. Si hace falta añade más harina, pero lo menos posible.

Mezcla bien, hasta conseguir una masa manejable | antena3.com

Espolvorea un poco de harina en la encimera y divide la masa de ñoquis en 4 partes. Forma 4 cilindros largos y córtalos en trocitos de 1 cm. Rueda cada trocito de masa sobre la encimera, pasándoles un tenedor por encima tres veces para que queden marcados con estrías.

Rueda cada trocito de masa sobre la encimera | antena3.com

Pon abundante agua con sal en una cazuela amplia. Cuando empiece a hervir, introduce los ñoquis. Ve retirándolos a un plato en cuanto suban a la superficie (unos 3-4 minutos).

Para la salsa, calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Introduce la panceta troceada y sofríela. Cuando se dore, añade los ajos pelados y picados. Agrega el queso azul y deja que se funda. Vierte la nata, incorpora los ñoquis y saltea el conjunto brevemente (1-2 minutos). Espolvorea con perejil picado y condimenta con un toque de pimienta recién molida.

Cuando se dore, añade los ajos pelados y picados | antena3.com

Reparte ñoquis con salsa de queso azul en 4 platos y decora con una hoja de perejil.

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