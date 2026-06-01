Para 4 personas
Ñoquis caseros con salsa de queso azul, de Joseba Arguiñano: con mucho sabor y fundamento
Joseba Arguiñano ha elaborado una receta de ñoquis caseros acompañados de salsa de queso azul con fundamento y extra de sabor.
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Para hacer los ñoquis, es preferible cocer las patatas enteras y con piel. Esto evita que absorban demasiada agua y se necesite menos harina a la hora de hacer la masa.
En cuanto los ñoquis floten en el agua de cocción, retíralos para evitar que cojan exceso de humedad.
Ingredientes, para 4 personas
- 2 patatas cocidas (250 g)
- 80 g de harina tamizada + 30 g para espolvorear
- 1 yema de huevo
- 75 g de parmesano reggiano rallado
- 2 dientes de ajo
- 2 lonchas gruesas de panceta
- 75 g de queso azul
- 150 ml de nata líquida
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta negra
- 1 nuez moscada (opcional)
- Perejil
Elaboración
Para hacer los ñoquis, pela las patatas, trocéalas, ponlas en un bol y aplástalas con un tenedor o con un machacapapas. Introduce la harina, el queso parmesano, la yema de huevo y una pizca de nuez moscada recién rallada (opcional). Mezcla bien, hasta conseguir una masa manejable, que no se pegue a los dedos. Si hace falta añade más harina, pero lo menos posible.
Espolvorea un poco de harina en la encimera y divide la masa de ñoquis en 4 partes. Forma 4 cilindros largos y córtalos en trocitos de 1 cm. Rueda cada trocito de masa sobre la encimera, pasándoles un tenedor por encima tres veces para que queden marcados con estrías.
Pon abundante agua con sal en una cazuela amplia. Cuando empiece a hervir, introduce los ñoquis. Ve retirándolos a un plato en cuanto suban a la superficie (unos 3-4 minutos).
Para la salsa, calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Introduce la panceta troceada y sofríela. Cuando se dore, añade los ajos pelados y picados. Agrega el queso azul y deja que se funda. Vierte la nata, incorpora los ñoquis y saltea el conjunto brevemente (1-2 minutos). Espolvorea con perejil picado y condimenta con un toque de pimienta recién molida.
Reparte ñoquis con salsa de queso azul en 4 platos y decora con una hoja de perejil.
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