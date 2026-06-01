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Denuncian la "brutal agresión" de un policía a una manifestante por la enseñanza pública en Valencia

Según los vídeos difundidos un policía empuja por la espalda a una manifestante que acaba cayendo al suelo.

Denuncian la "brutal agresión"

Denuncian la "brutal agresión" de un policía a una manifestante por la enseñanza pública en Valencia | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Publicado:

Denuncian la "brutal agresión" de un agente de policía a una mujer que participaba en la manifestación de la enseñanza pública valenciana.

Este domingo tuvo lugar una nueva reunión para intentar desbloquear la situación y en los alrededores de la Conselleria de Educación fue donde ocurrieron los hechos. Centenares de personas se concentraron en la zona llevando a cabo una sentada y una cadena humana para forzar a la administración a negociar. En un momento de esas protestas según los vídeos difundidos por organizaciones sindicales y asistentes, un policía ha empujado por la espalda a una mujer, que ha caído al suelo. En ese momento se escucha a varias personas gritar: 'Vergonya' (Vergüenza).

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha publicado en su perfil de la red social X: "La imagen que acabamos de ver es inaceptable. Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades. Proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia. Este es un hecho totalmente incomprensible que empaña el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes".

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El debate ha encallado en el punto de retribuciones, una cuestión sobre la cual ya hay un acuerdo firmado por dos organizaciones sindicales: ANPE y CSIF. Sin embargo, los otros tres sindicatos han reclamado que se vuelva a ponerse sobre la mesa argumentando que es precisamente esta cuestión la más rechazada en la consulta que han realizado este fin de semana a los docentes. Defienden que "se tiene que reabrir para facilitar la firma de un acuerdo de bases, necesario para poder ir cerrando el conflicto y que necesariamente requerirá de posteriores desarrollos".

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