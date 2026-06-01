Los reproches entre Rubiño (Más Madrid), Marhuenda, y Marcos de Quinto: "Sois los perritos falderos de Sánchez"

Los escándalos que asolan al Partido Socialista han llevado al Gobierno de Pedro Sánchez al límite. El Ejecutivo de coalición está más cuestionado que nunca en la legislatura. Al presidente le llegan numerosas reclamaciones para que convoque elecciones generales, y a sus socios para que rompan con el PSOE.

Con ese escenario, Eduardo Rubiño - portavoz adjunto de Más Madrid - defendía la integridad de su partido, exento de escándalos de corrupción en ningún territorio donde forman o han formado parte de gobiernos. Confrontaba con el empresario Marcos de Quinto, quien aludía a Julio Anguita, quien en su día afirmó que votaría a representantes de la derecha antes que a uno corrupto de izquierdas. Rubiño le recordaba su pasado en Ciudadanos y su voto contrario a la moción de censura contra Mariano Rajoy, cuando su gobierno se tambaleaba por debido a varias tramas de corrupción: "Porque legítimamente no queríais que gobernara la izquierda".

"Estáis sosteniendo a un corrupto de izquierdas, entonces haced lo de Anguita", decía De Quinto.

Prácticamente en lo único que coinciden los colaboradores de Espejo Público es en la situación actual de crisis que atraviesa el PSOE. Intervenía el director de 'La Razón', Paco Marhuenda, que sentenciaba a buena parte de la izquierda: "No hay nada más corrupto que la izquierda radical, lo estamos viendo en Iberoamérica. Si hay algo corrupto en la historia es el comunismo".

"Los perritos falderos de Sánchez"

"No me voy a ofender porque me llames comunista"

El político madrileño y el periodista se enzarzaban en un cruce de acusaciones. Marhuenda criticaba con dureza a Rubiño por ser parte de la coalición de Gobierno: "Sois los perritos falderos de Sánchez".

Rubiño rechazaba la etiqueta de 'comunista' que le colocaba Marhuenda, espetándole que no conseguiría ofenderle, mientras el periodista le criticaba por no dejarle hablar: "¡¿Se puede o no se puede hablar?! Ya sabes que no me vas a hacer enfadar".

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