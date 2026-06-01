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Josep Borrell, sobre su dimisión y la actual crisis del PSOE: "Contra viento y marea, el Gobierno va a seguir"

El ex Alto Representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea ha analizado la actualidad desde todas las perspectivas. Josep Borrell se ha pronunciado sobre la actual crisis del Gobierno de Pedro Sánchez y también de las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos e Irán y las implicaciones con China.

Josep Borrell

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Andrés Pantoja
Publicado:

Josep Borrell es consciente de la gravedad de los distintos escándalos que salpican al PSOE, las consecuencias que están teniendo sobre el partido en el que milita, y que pueden ser aún mayores según las últimas encuestas.

Explica que hay varias maneras de que se celebren elecciones generales, a parte de la convocatoria ordinara por llegarse al final de una legislatura. Para que los comicios tengan lugar antes de tiempo pueden ser convocados por el presidente del Gobierno una vez disueltas las cortes. La otra es una moción de censura exitosa, que obtenga una aprobación por mayoría del Congreso que "no existe hoy por hoy".

Desde el punto de vista de los intereses políticos del Partido Socialista y del propio presidente Pedro Sánchez, la convocatoria adelantada de elecciones generales es poco probable. Así lo ha expresado el exministro de Exteriores del primer Gobierno del actual presidente: "Sería poco razonable".

"El Gobierno más social de la historia de España"

El también ex Alto Representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea considera, en base a lo expresado por Pedro Sánchez, que "contra viento y marea, contra todas las dificultades", el actual Gobierno de coalición seguirá en ejercicio hasta 2027 pese a los numerosos escándalos que rodean al PSOE.

Josep Borrell ponía en valor al que según él hasta ahora ya ha sido "el Gobierno más social de la historia de España" y al mismo tiempo valoraba muy positivamente la política exterior del Ejecutivo: "Ha elevado a Pedro Sánchez a la altura de un dirigente a escala mundial".

Un "rosario" de escándalos

Susanna Griso recordaba la decisión que Borrell tomó en su día tras el estallido del escándalo de corrupción fiscal que que implicó a dos de sus antiguos colaboradores en Hacienda. En 1999 el diplomático experto renunció a ser candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno tras el escándalo.

Mientras que el exministro explica que entonces asumió las responsabilidades, considera que las circunstancias actuales son otras: "La responsabilidad política se ejerce frente al electorado, frente a tu partido y frente a ti mismo".

Aprecia que el Partido Socialista mantiene su apoyo a Sánchez y considera inoportunas las voces que solicitan la celebración de un Congreso Federal extraordinario para redefinir las líneas a seguir en el PSOE, valorando nuevos liderazgos: "Como decía Santa Teresa: 'En tiempos de dificultad no haga usted mudanza'. No añadamos más ruido al que ya hay".

Por último pide que se respete hasta las últimas consecuencias la presunción de inocencia para evitar daños injustos e irreversibles.

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