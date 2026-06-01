El Hormiguero, el programa de entretenimiento más visto de la temporada

El Hormiguero y se sitúa como el programa de entretenimiento más visto de la temporada y lidera sin rival por 12 temporadas consecutivas con un 14,6% de cuota de pantalla y 1,8 millones de espectadores.

Tu cara me suena mantiene su fortaleza desde sus inicios. 13 temporadas de liderazgo ininterrumpido y se consolida entre los formatos de entretenimiento más vistos de la televisión. 20,2% de cuota de pantalla y 1 millón de espectadores.

El desafío en su sexta temporada vuelve a revalidar su liderazgo en la noche de los viernes con un 14,3% de cuota de pantalla y 1,2 millones de espectadores.

La Voz y La Voz Kids vuelven a liderar sus noches en su séptima edición en Antena 3 manteniendo el nivel de la temporada pasada. La Voz en los viernes domina con un 13,5% de cuota de pantalla y 1 millón de espctadores. La versión Kids en la noche de los sábados lidera con un 13,1% de cuota de pantalla y 1,1 millón de espectadores.

El capitán y su familia vuelven a irse de viaje, esta vez a Japón y renueva su liderazgo en la temporada con un 11,5% de cuota de pantalla y 785.000 espectadores.

También El1% cierra su segunda temporada volviendo a liderar en la noche de los miércoles con un 12,6% de cuota de pantalla y 885.000 espectadores.

Atresmedia revalida su liderazgo por 5ª temporada consecutiva (25,7%), ampliando la distancia con Mediaset hasta los +2,3 puntos. También lidera el prime time por quinta temporada seguida.

Antena 3 crece hasta el 12,9% y encadena su 5ª temporada consecutiva como la televisión más vista. Además, lidera el prime time por 6ª temporada seguida.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas