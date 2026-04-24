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Regularización de inmigrantes

Xavier García Albiol (PP), muy crítico con la regularización: "África es muy grande y si tienen que venir todos, no tenemos capacidad para resolver"

El alcalde de Badalona critica el proceso de regularización impulsado por el Ejecutivo y defiende priorizar a quienes "vienen a trabajar". Además, considera que el sistema actual genera "efecto llamada" y cuestiona los criterios para conceder permisos.

Imagen de Xavier García Albiol

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Juan Rodríguez
Publicado:

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha cargado contra el proceso de regularización impulsado por el Gobierno y asegura que se está llevando a cabo "sin unos mínimos criterios de rigurosidad". Defiende que España necesita inmigración, pero añade que debe ser "ordenada"y orientada al mercado laboral.

Asegura que el problema no es la regularización en sí, sino "cómo se está haciendo", y advierte de que abrir la puerta "absolutamente a todo el mundo" puede generar problemas de gestión en los municipios.

"No podemos regularizar a personas con antecedentes"

García Albiol insiste en que la prioridad debe ser para quienes llevan años trabajando e integrados en España. Asegura que "no se puede regularizar a personas que han sido detenidas cinco, diez o quince veces" y añade que el decreto debería haber dejado claro que quienes tienen causas pendientes no pueden acceder al proceso.

Defiende que el modelo debe centrarse en quienes "tienen ganas de trabajar y sacar adelante a su familia", frente a quienes, según afirma, no cumplen esos requisitos.

"Esto genera efecto llamada y puede colapsar el sistema"

El alcalde advierte de que la medida puede provocar un "efecto llamada" y sostiene que España "no tiene capacidad para acoger a todo el mundo".

Asegura que los requisitos actuales, como acreditar falta de recursos económicos, pueden incentivar la llegada de más personas. Añade que este modelo puede terminar "colapsando" los servicios públicos y cuestiona que sean ONG u organismos quienes certifiquen la situación de vulnerabilidad de los solicitantes.

José Luis Rodríguez Zapatero:"Rechazo clasificar a las personas"

El debate se tensó tras escuchar las declaraciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien defendía la regularización y rechazaba "clasificar a las personas". García Albiol respondió con dureza y asegura que Zapatero es "un personaje esperpéntico", añadiendo que sus palabras son "demagógicas" y alejadas de la realidad.

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