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Mejores momentos | 1 de junio

“Has sido el rey de la rentabilidad”: Pedro consigue el Bote y pasa a jugar la Gran Final

A Pedro solo le han hecho falta dos paneles para acumular una gran cifra de dinero e incluso pasar a jugar el Panel Final de La ruleta.

“Has sido el rey de la rentabilidad”: Pedro consigue el Bote y pasa a jugar la Gran Final

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Ha sido Pedro el primero en tirar de La ruleta en el Panel con Bote gracias al gajo del Empiezo yo. Pero una vocal que no se encontraba en el panel ha hecho que el turno pasase a Sergio, su compañero del atril azul.

Sergio ha conseguido caer en el gajo dorado, pero no terminaba de ver una de las palabras del panel. Y lo peor de todo es que en cuestión de segundos, ha pasado de poder acumular más de 2.000 euros a perder el turno e incluso la posibilidad de volver a jugar.

De Sergio, ha pasado a Mirari y poco después… ¡el turno ha vuelto a Pedro! Este último sí que sabía esa palabra en el momento preciso: al caer en el Bote. Así, el del atril amarillo, no solo se ha hecho con una gran cantidad de dinero, sino que ha pasado a jugar la Gran Final.

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