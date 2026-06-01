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La misteriosa muerte de la influencer Paola Márquez a los 30 años

Un familiar encontró el cuerpo sin vida de la creadora de contenido en el domicilio.

Muere la influencer Paola Márquez a los 30 años: esto se sabe sobre su muerte misteriosa

Muere la influencer Paola Márquez a los 30 años: esto se sabe sobre su muerte misteriosa @paolamarquezofc

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El pasado 30 de mayo, la influencer Paola Márquez fue hallada muerta en su domicilio de San Luis Potosí, México. Un familiar acudió al departamento y encontró el cuerpo sin vida de la creadora de contenido, por lo que alertó a los servicios de emergencia.

Sin embargo, los sanitarios solo pudieron confirmar su deceso. Ahora, a Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. Hasta el momento no han determinado si la muerte está relacionado con algún hecho delictivo.

Tampoco han emitido un informe sobre la causa de la muerte ni han dado a conocer los resultados de la necropsia u otros estudios forenses. Medios locales como 'En Sol de San Luis' informaron que según con reportes preliminares, la causa de muerte apunta a un suicidio.

El padre de la fallecido fue quien confirmó la noticia a través de las redes sociales: "Se adelantó mi tesoro, mi hermosa hija Paola Márquez, hoy se fue un pedazo de mi vida, diosito te tenga y te guarde en un lugar hermoso hija mía, un día volveremos a estar nuevamente juntos, descansa en paz mi princesa!!".

Paola Márquez era una creadora de contenido mexicana con más de 1,7 millones de seguidores. En sus publicaciones comparte contenido relacionado con experiencias personales, entretenimiento y reflexiones cotidianas, lo que ha llevado a los usuarios a revisar su perfil.

Sus publicaciones

Una publicación del 28 de mayo ha generado multitud de interpretaciones. "¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?", escribió Paola. Sus seguidores especulan que se trataba de una despedida.

Su fandom señaló que a a partir de abril había incrementado publicaciones sobre baja autoestima, relaciones personales tóxicas y su estado de ánimo.

"Te das cuenta que emocionalmente estás mal, porque te levantas con ese huequito en el estómago. Yo sabía lo que estaba pasando, y en el fondo sabía que me iba a hacer sufrir", dijo en uno de sus últimos videos en el que hablaba de una relación que le causó mucho daño.

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