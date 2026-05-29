Pedro J. Ramírez: "Es mejor que Pedro Sánchez no dimita y se agote le legislatura porque en 10 meses sabremos más cosas"

Pedro J. Ramírez reconoce que está "conmocionado" tras conocerse el sumario del 'caso Zapatero' y especialmente después de leer el auto del juez Pedraz "que marca un antes y un después en la investigación de la corrupción del Gobierno".

"Hasta ahora exigíamos que Sánchez asumiera sus responsabilidades políticas. A Sánchez le ha estallado su 'Watergate' y aquí no estamos solo ante la financiación por parte de la estructura del PSOE de una trama para obstaculizar la acción de la justicia en la que intervenía Santos Cerdán. Esto levanta la sospecha de una responsabilidad penal", afirma el periodista.

"Los ciudadanos no pueden soportar que alguien sobre el que pesa la sospecha de haber intervenido en una trama vuelva a ser candidato"

Al director de 'El Español' le parece que convocar elecciones por sí mismo no sería suficiente. Cree que los ciudadanos no pueden soportar que "alguien sobre el que pesa la sospecha de haber intervenido en una trama vuelva a ser candidato". "Creemos que si Sánchez no dimite es mejor que se agote la legislatura porque dentro de 10 meses sabremos más cosas de las que sabemos hoy".

Destaca Pedro J. que ahora sabemos datos que desconocíamos hace 10 meses como el hecho de que Begoña Gómez fuera quien pagaba en la oficina de la sauna de su padre los anuncios de esas saunas en las que se ejercía la prostitución. "No sabíamos tampoco que la fontanera estaba contratada por Zarrías ni que Vicente Fernández, el otro fontanero, estaba contratado por el socio de Santos Cerdán en 'Servinabar'.

"Zapatero ha caído en todas las tentaciones de un régimen corrupto"

Pedro J. se ha mostrado muy sorprendido por las revelaciones del sumario y los informes policiales que apuntan al expresidente Zapatero. Destaca que ha tenido unas 60 conversaciones con Zapatero a lo largo de 25 años de relación. Esos encuentros al principio se mantenían en casa de Gertrudis para que no se enterara Felipe González, y también en su propio domicilio.

En esas charlas, asegura que Zapatero jamás hablaba de dinero. "Ha habido un deslizamiento progresivo con su radicalización política al convertirse en ariete de la confrontación y al mismo tiempo el caer en todas las tentaciones que un régimen corrupto y una narcodictadura le ha ido ofreciendo".

Señala que tiene "un vago recuerdo" del momento en el que Julito Martínez irrumpió en su entorno. La descripción de Lacayo de ZP le cuadra porque era casi "objeto de chufla constante en ese entorno".

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