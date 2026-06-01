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Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Miriam Díaz-Aroca, la actriz a la que los Óscar le cambiaron la vida

La actriz acumula casi cinco décadas de éxito en las pantallas. Una carrera que le ha llevado a trabajar con los más grandes, como Hermida o Almodóvar, y que le llevó a los Óscar. Unos premios que le cambiaron por completo la perspectiva que tenía de la profesión.

Miriam Díaz-Aroca

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Miriam Díaz-Aroca es una de las actrices por excelencia de nuestro país. Su éxito comenzó de la mano de Jesús Hermida y hoy acumula 50 años de carrera llena de grandes proyectos que ya han pasado a la historia.

Es en 1994 cuando llega el momento más importante de su carrera. Miriam llega a Hollywood junto al elenco de Belle Époque (Fernando Trueba) y se alzan con el premio Óscar a mejor película de habla no inglesa. Un momento que marcó un antes y un después en su carrera.

Hoy, Miriam Díaz-Aroca nos cuenta qué le pasó tras los premios Óscar. ¿Qué cambió en ella? ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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