Vicente Vallés, sobre el último espectáculo de Donald Trump: "Le faltaba un turbante para parecer el ayatolá en el Despacho Oval"

El periodista Vicente Vallés ha comenzado su análisis destacando "una obviedad muy grande" que no sería otra más que el consenso mayoritario de la población española contra la participación activa en un conflicto bélico. Más susceptible de debate sería el uso de las bases norteamericanas por parte de las Fuerzas Armadas de EEUU en sus ataques a Irán.

Compatible con esa postura que no es exclusiva de España sería evitar la confrontación directa con Estados Unidos. En clara alusión a la presente crisis diplomática desatada entre ambos países con Pedro Sánchez compareciendo públicamente y Donald Trump vertiendo nuevas amenazas a un país supuestamente aliado.

"Para nuestra desgracia nosotros no elegimos al presidente de Estados Unidos", expresaba con ironía.

"Empezamos a tener riesgos"

Hacía Vallés una defensa por la separación de la política exterior y la nacional haciendo una crítica al "No a la Guerra" que habría iniciado el choque diplomático: "Tenemos que diferenciar lo que es una política exterior seria y luego la política interna. Cuando se mezclan ambas cosas empezamos a tener riesgos de que pasen cosas como la que está pasando en esta mesa, que es muy difícil ponerse de acuerdo, cuando en general casi todos estamos de acuerdo en lo básico".

"Una imagen de bochorno"

Entraba también también a valorar a Donald Trump por la surrealista escena que se producía en Washington este jueves, y sobre la que Vallés se expresaba en estos términos: "El presidente de Estados Unidos ha tenido una imagen en la Casa blanca que es de bochorno. Faltaba ponerle un turbante para que pareciera el ayatolá Jomeini en el Despacho Oval".

El polémico rezo de Donald Trump respaldado por varias decenas de pastores evangélicos, responde a un gesto que busca la reconciliación con parte de su electorado, el movimiento MAGA y los evangelistas, muy críticos con las promesas rotas del mandatario estadounidense, como la de iniciar una contienda: "Donald Trump ha iniciado esta guerra incumpliendo sus propias promesas, contra su propio electorado, al que en buena medida tiene muy cabreado. Tampoco ha ido al Congreso, incluso teniendo mayoría (...) Bueno, y algunas cosas también se han copiado aquí", decía por último en clara referencia a la ausencia de Pedro Sánchez en el Congreso español.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.