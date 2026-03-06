Las redes sociales de Kiko Rivera han vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas. El DJ ha publicado en sus historias de Instagram una imagen del pasado en la que aparece siendo apenas un niño en brazos de su madre, Isabel Pantoja. La fotografía, tomada hace décadas, muestra a la tonadillera sonriente mientras sostiene a su hijo, ambos vestidos de azul y en una momento que desprende cariño y amor por parte de ambos.

Kiko Rivera cuando era pequeño junto a su madre Isabel Pantoja | Instagram

Un recuerdo que, más allá de la nostalgia, ha despertado una oleada de reacciones entre los seguidores del Kiko. Y es que el gesto llega después de años de tensión entre madre e hijo, lo que ha llevado a muchos a interpretar la publicación como una posible señal de reconciliación.

La relación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja se fue deteriorando en 2020, cuando el DJ decidió hablar públicamente sobre el conflicto familiar relacionado con la herencia de su padre, el torero Francisco Rivera Paquirri. El dijo y aseguró entonces que en la finca Cantora se encontraban objetos personales de su padre que, según él, le pertenecían como heredero y que nunca había podido recuperar.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja en 2007 | Gtres

A partir de ese momento, el enfrentamiento familiar se trasladó a los platós de televisión y a los medios, dando lugar a uno de los conflictos más mediáticos de los últimos años. Durante meses, las declaraciones de Kiko reflejaron el profundo dolor que sentía por la situación, mientras que Isabel Pantoja optó por hacerse a un lado y mantenerse en silencio.

Desde entonces, la relación entre ambos se mantuvo prácticamente rota, con pocos gestos públicos que hicieran pensar en una reconciliación.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja | Gtres

Aunque ni Kiko ni la cantante han confirmado oficialmente un acercamiento, el gesto ha sido suficiente para que muchos interpreten que madre e hijo podrían estar dando los primeros pasos para dejar atrás sus diferencias.