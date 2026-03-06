Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Postre clásico de Arguiñano inspirado en el Titanic para disfrutar en casa
Karlos Arguiñano presenta una receta de relámpagos de nata con chocolate asociada a la historia del Titanic, combinando tradición repostera y técnica en un plato sencillo para seis comensales.
La receta requiere ingredientes básicos como harina, huevos, nata montada y chocolate negro, y detalla un proceso tradicional de horno y montaje final con nata y chocolate fundido.