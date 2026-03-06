Antena3
Reconciliación

¿Se han reconciliado Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera? "Ella ha tenido un problema crítico relacionado con la salud"

Isabel Pantoja podría haber enterrado el hacha de guerra con su hijo Kiko Rivera. Después de 6 años sin hablarse, madre e hijo podrían haberse reencontrado.

Reconciliación de Isabel Pantoja con su hijo Kiko.

Laura Simón
Publicado:

Después de seis años sin hablarse las aguas parecen haberse calmado entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera. Madre e hijo podrían haber acercado posturas y la paz volvería a reinar en el seno familiar. O al menos así lo recoge la revista '¡Hola!', que habla de una reconciliación y de un gesto que ha cambiado su relación.

En los últimos días Kiko sorprendía con una publicación en sus redes sociales que todo hace pensar en buenas relaciones entre ambos. El DJ compartía una imagen de su infancia junto a su madre. Se trata de un momento en uno de los conciertos de 'la tonadillera' en el que la cantante le dedicaba una canción a su primomgénito.

"Me cuesta creer que de repente la madre llame a su hijo"

Cristóbal Soria, colaborador de Espejo Público, sabía que la relación estaba completamente rota desde hace años y le sorprende que de la noche a la mañana la madre llame al hijo de repente. "Me cuesta creerlo", señala.

Gema López mantiene que Isabel Pantoja estaba atravesando un bache de salud. "Tengo más datos pero creo que en esto hay que ser prudente. Dada esta situación madre e hijo se han puesto en contacto pero no se han visto. "Si ella no quiere que él se entere, lo evita, no sé si ella por terceras personas ha hecho que Kiko se entere o ha sido ella la que lo ha comunicado. Pero os aseguro que ha habido un problema crítico relacionado con la salud".

Apunta Cristóbal Soria que en todos estos años Isabel ya ha vivido momentos en los que no se ha encontrado bien y no ha llamado ni a su hijo ni a sus nietas. Se pregunta por qué lo hace ahora.





